Hellfest 2026 : La statue d'Ozzy Osbourne est arrivé et Sharon Osbourne adore !

Quelques mois après son annonce, la monumentale statue dédiée à Ozzy Osbourne a officiellement été inaugurée à l’ouverture du Hellfest 2026, devant des milliers de festivaliers venus célébrer le rock et le heavy metal à Clisson.

Installée près de l’entrée du site, cette œuvre impressionnante de six mètres de haut a immédiatement attiré tous les regards. Elle vient renforcer l’identité visuelle déjà mythique du festival, où trône depuis des années la statue de Lemmy Kilmister, autre légende disparue du rock.

Une œuvre signée Philippe Pasqua

La sculpture est signée de l’artiste Philippe Pasqua, déjà connu pour ses collaborations avec le Hellfest. Avec cette nouvelle création, il rend un hommage monumental au célèbre Prince des Ténèbres, figure incontournable de Black Sabbath et de sa carrière solo.

Entre puissance visuelle et symbolique forte, cette statue s’impose déjà comme l’un des nouveaux repères majeurs du site de Clisson.

Sharon Osbourne réagit avec émotion

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Sharon Osbourne a tenu à remercier chaleureusement les organisateurs du festival et l’artiste derrière l’œuvre.

Elle a notamment déclaré :

« Je suis désolée de ne pas avoir pu être présente au Hellfest pour l’inauguration de la statue d’Ozzy. Malheureusement, j’ai dû faire un passage imprévu à l’hôpital plus tôt cette semaine. »

Elle a ensuite adressé un message de gratitude à Ben Barbaud, à Olivier Garnier ainsi qu’à toute l’équipe du festival pour leur travail et leur hommage rendu à Ozzy Osbourne.

Un hommage devenu symbole du festival

Avec cette nouvelle statue, le Hellfest continue d’ancrer son identité dans la célébration des grandes figures du metal. L’émotion était palpable lors de l’inauguration, tant pour les fans que pour les équipes du festival.

Entre mémoire, musique et hommage artistique, cette installation confirme une nouvelle fois que le Hellfest n’est pas seulement un festival : c’est aussi un lieu de mémoire dédié aux géants du rock.