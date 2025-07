Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow – Black Sabbath sera prochainement au cinéma !

L’ultime concert d’Ozzy Osbourne et de Black Sabbath arrivera sur grand écran en 2026 ! Un film-événement qui rend un hommage vibrant à une carrière hors normes.

Le 5 juillet 2025, Birmingham a vécu une nuit historique : "Back To The Beginning", le dernier concert d’Ozzy Osbourne aux côtés de Black Sabbath, réunissait des légendes du metal et plus de 40 000 fans. Ce show exceptionnel a beaucoup fait parler de lui, que ce soit symboliquement ou artistiquement. En 2026, ce moment inoubliable ressuscitera en salles dans "Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow", un film-concert qui promet d’être bien plus qu’un simple enregistrement live. Présenté comme une lettre d’amour à Ozzy, le film s’annonce comme un adieu émouvant à l’un des pionniers du heavy metal.

Malgré la maladie et les années, Ozzy, 76 ans, s’est offert une ultime ovation, entouré de la formation originelle du groupe. Affaibli physiquement, il a revisité les classiques du groupe, de "War Pigs" à "Paranoid". En plus des performances, les spectateurs découvriront les coulisses, les témoignages d’invités prestigieux et la tension d’un événement à la fois intime et unique. C’est tout un pan de l’histoire du rock qui défile au travers de riffs furieux et regards émus.

Ce film n’est que le premier volet d’un triptyque autour des adieux du “Prince des Ténèbres”. Le documentaire "No Escape From Now" signé Paramount+, sortira fin 2025, suivi d'une autobiographie d'Ozzy : "Last Rites" en octobre.

Au-delà du spectacle, c’est une œuvre mémorielle. Des géants du rock ont défilé pendant près de dix heures et ont levé près de 190 millions de dollars pour des œuvres caritatives. "Back To The Beginning" marque aussi l’engagement d’un artiste généreux. Une conclusion forte, à la hauteur de la légende du groupe.