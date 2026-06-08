Deep Purple dévoile son nouveau clip "Diablo" !

Les légendes du rock britannique Deep Purple sont de retour avec un nouveau clip explosif intitulé “Diablo”, extrait de leur prochain album Splat! attendu pour le 3 juillet 2026.

Dans cette nouvelle vidéo, le groupe continue d’affirmer une identité puissante et authentique, fidèle à son héritage tout en explorant de nouvelles sonorités. Le morceau se distingue également par la présence surprise de la star de la country Keith Urban, invité à la guitare, apportant une touche inattendue mais parfaitement intégrée à l’univers du titre.

Avec ce clip, Deep Purple illustre une fois encore l’énergie brute qui caractérise ses performances, tout en mettant en avant un message fort porté par Ian Gillan : oser sortir du cadre, prendre des risques et suivre des chemins musicaux inattendus.

“Diablo” s’impose ainsi comme un titre heavy, nerveux et habité, qui annonce un album placé sous le signe de l’expérimentation maîtrisée et du retour à une énergie live intense, fidèle à l’ADN du groupe.