Paul McCartney et Ringo Starr créent la surprise auprès des fans des Beatles à Liverpool !

Par Yohan G

Une rencontre totalement inattendue qui a transformé une simple visite de Liverpool en un souvenir inoubliable pour des dizaines de fans des Beatles.

Les participants du célèbre Magical Mystery Tour de Liverpool ont vécu une scène totalement inattendue. Alors que leur bus était arrêté à un feu rouge, ils se sont retrouvés à côté de la voiture de Paul McCartney, qui les a salués en baissant sa vitre... avant de leur montrer Ringo Starr en FaceTime !

L'heureuse surprise s'est produit le 20 juillet sur Hope Street, l'une des rues emblématiques de Liverpool. C'est le chauffeur du bus, Neil Morton, qui a reconnu l'ancien Beatle.

"C'était surréaliste. J'étais arrêté au feu rouge quand j'ai vu Sir Paul avec Ringo en FaceTime ! Il nous a fait signe de la main et tout le monde s'est mis à prendre des photos. Les passagers n'en revenaient pas."

Selon le chauffeur, Paul McCartney s'est arrêté quelques instants pour saluer les fans.

Le Magical Mystery Tour : l'immanquable pour les fans

Le Magical Mystery Tour emmène les visiteurs sur les lieux emblématiques de l'histoire des Beatles, des maisons d'enfance de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, jusqu'à Strawberry Field, Penny Lane ou encore le mythique Cavern Club.

Si Paul McCartney était de passage à Liverpool, c'était pour participer à une cérémonie organisée au Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), établissement qu'il a cofondé en 1996. À cette occasion, il a remis une distinction à l'acteur Stephen Graham, connu notamment pour ses rôles dans "Adolescence" et "Peaky Blinders".

Un souvenir inoubliable pour les chanceux qui ont assisté à cette scène.

Paul McCartney in Liverpool, talking to Ringo Starr inside the car, July 20, 2026. pic.twitter.com/9mh5zpAUd8 — DIÁRIO DOS BEATLES (@Diario_Beatles) July 20, 2026