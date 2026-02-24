Tom Hanks : « George Harrison vivra éternellement »

L'acteur a rendu hommage au guitariste des Beatles, le qualifiant d'artiste immortel qui a changé à jamais l'histoire du rock.

Selon Tom Hanks, il existe un artiste qui est destiné à ne jamais mourir. Non seulement dans la mémoire de ses fans, mais aussi grâce à la puissance éternelle de sa musique : George Harrison.

Élevé au son du rock 'n' roll américain d' Elvis Presley , qui insufflait un enthousiasme et une passion communicatifs, Tom Hanks a vécu de près l'explosion de la British Invasion . En effet, lorsque la musique des Beatles a déferlé sur les États-Unis, dans une Amérique encore sous le choc de l'assassinat de Kennedy, elle a apporté lumière, énergie et une vision nouvelle du monde. Et pour l'acteur, George Harrison a joué un rôle fondamental dans ce bouleversement historique .

Souvent considéré comme le « Beatle silencieux », Harrison, qui n'était au départ qu'un compositeur occasionnel – et initialement peu intéressé par l'écriture de chansons –, est devenu l'auteur de certaines des chansons les plus intenses et profondes du groupe, comme « While My Guitar Gently Weeps ». Après la séparation des Fab Four, avec l'album All Things Must Pass , Harrison a pleinement révélé sa dimension spirituelle, faisant preuve d' une grande maturité artistique avec des chansons comme « Behind That Locked Door » et « Beware of Darkness ».

Et lorsque le musicien a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, Tom Hanks a déclaré que sa musique était immortelle , car :

« Les Beatles ont marqué un tournant dans l’histoire. C’est à ce moment-là que nous sommes sortis de la stagnation et que nous nous sommes dirigés vers un avenir meilleur… chaque disque était un événement, chaque chanson une œuvre. Leur histoire racontait la nôtre. »

Et, comme l'acteur l'a rappelé plus tard, citant le titre du chef-d'œuvre de Harrison, All Things Must Pass : « Si toutes choses doivent passer, George vivra éternellement. »