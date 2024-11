Une ancienne guitare de George Harrison a été vendue à un prix ahurissant

Un chiffre avec plusieurs zéros derrière...

Une guitare symbolique dans l'histoire des Beatles, "là depuis les débuts"

On le sait : la vente d'objets ayant appartenus à certaines icones du rock ont le vent en poupe, et notamment quand il s'agit des Beatles. Après la mise aux enchères de la console qui a enregistré leur célèbre album "Abbey Road", c'est au tour d'une des guitares de George Harrison d'être vendue.

Mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle guitare ! C'est un modèle Resonet Futurama, que le guitariste a acheté en 1959 dans un magasin de musique de Liverpool, pour moins de 60 livres. Avec cet instrument, le musicien a joué lors de plus de 324 concerts - c'est très précis - ainsi que lors des premières sessions d'enregistrement du groupe chez Polydor Records. On peut d'ailleurs reconnaître le son particulier de cette guitare dans le morceau "My Bonnie", mais aussi sur "Cry for a Shadow", un morceau écrit par John Lennon et George Garrison en 1961.

Un gros billet à sortir pour s'acheter la guitare de George Harrison

Vous l'aurez donc compris : on parle ici d'une guitare avec une forte valeur ajoutée, dont la symbolique résonne particulièrement dans le coeur des fans. Mais attention, pour s'offrir ce genre de petits bijoux, vous vous doutez bien qu'il faut mettre la main au porte-monnaie. Et ça n'a pas loupé puisque le jour de la vente, son heureux propriétaire a déboursé la coquette somme de... 1,27 millions de dollars.

Julien's Auctions, la maison chargée de la mise aux enchères, avait estimé la guitare entre 600 000 et 800 000 dollars, soit deux fois moins que le prix final. Une somme conséquente qui font de cet objet la guitare d'Harrison la plus chère jamais vendue de l'histoire. Une belle façon de se rappeller que l'ancien Beatles reste éternel dans le coeur de ses fans, à en juger l'engouement suscité par la vente de sa guitare.