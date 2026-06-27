John Lennon et la green card : quand une simple autorisation de séjour devient une affaire politique explosive

Dans l’histoire du rock, peu de musiciens ont autant cristallisé les tensions entre culture, politique et pouvoir que John Lennon.

Dans l’histoire du rock, peu de musiciens ont autant cristallisé les tensions entre culture, politique et pouvoir que John Lennon. Derrière l’image de l’ancien Beatle installé à New York avec Yoko Ono, se cache un épisode méconnu mais hautement symbolique : sa bataille pour obtenir une green card aux États-Unis dans les années 70.

Une star sous surveillance politique

Au début des années 1970, John Lennon n’est pas seulement une icône musicale : il est aussi une voix engagée contre la guerre du Vietnam. Ses prises de position et son influence sur la jeunesse américaine attirent l’attention du gouvernement Nixon et du FBI, qui surveillent de près ses activités.

Officiellement, les autorités américaines cherchent à l’expulser du territoire en s’appuyant sur une vieille condamnation britannique pour possession de cannabis datant de 1968. Mais en coulisses, beaucoup y voient une tentative de réduire au silence une figure devenue trop influente politiquement.

Une bataille juridique longue et tendue

Pendant plusieurs années, Lennon se retrouve plongé dans un véritable bras de fer administratif. Ses avocats contestent les procédures d’expulsion, tandis que ses soutiens dénoncent une décision motivée par des raisons politiques plutôt que juridiques.

Cette affaire devient rapidement un symbole de la lutte pour les libertés civiles aux États-Unis. Des militants et certains responsables politiques commencent à dénoncer un abus de pouvoir visant un artiste engagé.

Une victoire symbolique

En 1976, après une longue procédure, John Lennon obtient finalement sa résidence permanente (green card). Il est autorisé à rester aux États-Unis aux côtés de Yoko Ono, mettant fin à une période d’incertitude juridique.

Cette victoire est perçue comme un tournant : elle confirme que même une figure aussi surveillée que Lennon ne peut être expulsée sans un véritable cadre légal solide.

Un épisode révélateur de son époque

Au-delà de l’anecdote administrative, cette affaire illustre parfaitement le climat politique tendu de l’époque : méfiance envers les artistes engagés, surveillance du mouvement anti-guerre et peur de l’influence culturelle sur la jeunesse.

Aujourd’hui encore, cet épisode reste un exemple frappant de la manière dont la musique rock a pu déranger le pouvoir.

Un héritage toujours vivant

Plus qu’une simple histoire de visa, la lutte de John Lennon pour rester aux États-Unis rappelle à quel point le rock pouvait être un terrain d’affrontement idéologique. Une époque où une guitare et quelques paroles pouvaient suffire à inquiéter un gouvernement entier.