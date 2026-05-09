John Lemon : le jeu de mots d'un brasseur breton qui rend Yoko Ono furieuse

Quand l'héritage des Beatles rencontre le terroir breton, ça fait des étincelles : un brasseur du Finistère se retrouve face aux avocats de Yoko Ono pour un simple jeu de mots.

Dans sa brasserie "L’Imprimerie" située à Bannalec, Aurélien Picard ne pensait pas déclencher un incident diplomatique international. Son crédo ? Le "son" de la bière avec une pointe d'humour. Habitué à baptiser ses 50 000 litres de production annuelle avec des noms de stars détournés, il avait imaginé la "John Lemon", une bière au citron rafraîchissante. Mais la veuve de John Lennon, connue pour son sérieux imperturbable quand il s'agit de business, a immédiatement envoyé ses troupes juridiques pour protéger le nom du leader des Beatles, mort en 1980.

Tout a basculé au mois de mars. Alors qu'il pensait recevoir un énième courrier publicitaire, le brasseur découvre une sommation officielle en provenance d'un cabinet d'avocats néerlandais.

"Je n'y ai pas trop prêté attention au début jusqu'à ce que je reçoive également un mail et un appel... j'ai d'abord pensé à de la pub ou à une arnaque", se souvient Aurélien Picard sur les ondes d’Ici Breizh Izel.

En réalité, Yoko Ono ne rigole pas : elle a déjà fait plier une marque de limonade polonaise pour le même motif. Pour la justice, le nom "John Lemon" est trop proche du patronyme protégé du chanteur d'Imagine. Résultat : le Breton risque 250 euros d'amende par jour s'il ne retire pas ses bouteilles de la vente.

Le "Jaune Lemon" : la riposte bretonne

Malgré la menace financière, l'entrepreneur breton ne perd pas son sens de la "vibe". Il a réussi à négocier un délai jusqu'au 1er juillet pour écouler ses 5 000 dernières bouteilles dans les commerces locaux et les crêperies du sud-Finistère. Et le buzz médiatique provoqué par cette affaire de "propriété intellectuelle" s'est transformé en une pub monumentale et gratuite pour sa brasserie.

"Je pense que je n’aurai pas trop de mal à les vendre. Au final, cette histoire nous fait un joli coup de pub", confie-t-il avec complicité.

Pour la suite, pas question de renoncer à l'humour. Aurélien Picard planche déjà sur un nouveau nom pour sa recette citron-gingembre : "Jaune Lemon". Un calembour phonétiquement presque identique, mais qui devrait, en théorie, lui éviter de croiser à nouveau le fer avec les avocats de la star japonaise.