Le musée Lemmy Kilmister de Motörhead ouvre ses portes en Angleterre

Lemmy Kilmister, légende de Mötorhead, a enfin droit à l'hommage qu'il mérite avec l'inauguration de "Old No. 6", le musée qui lui est entièrement consacré à Burslem.

Les fans de Motörhead ont désormais un nouveau lieu de pèlerinage. Un mini-musée entièrement dédié à Lemmy Kilmister vient d’ouvrir ses portes à Burslem, dans la région de Stoke-on-Trent, ville natale de l’icône du rock’n’roll.

Baptisé "Old No. 6", l’endroit est bien plus qu’un simple musée : les visiteurs peuvent y découvrir des objets cultes ayant appartenu au chanteur et bassiste de Motörhead, des œuvres d’art inspirées de sa carrière, ainsi qu’un bar proposant des bières officielles du groupe et même une "Lemmy Lemonade".

Ce nouvel espace a été imaginé par l’organisation IFK Legacy CIC, déjà à l’origine de plusieurs hommages rendus au musicien disparu en 2015. L’objectif est clair : faire vivre l’héritage de Lemmy tout en transformant Burslem en destination incontournable pour les amateurs de hard rock et de heavy metal.

L’ouverture du musée intervient quelques mois après l’inauguration d’une impressionnante statue de Lemmy Kilmister dans le centre-ville. Haute de plus de deux mètres, l’œuvre réalisée par le sculpteur Andy Edwards représente le leader de Motörhead dans sa pose légendaire, basse Rickenbacker à la main et micro dressé vers le ciel. Une partie des cendres du musicien a même été placée à l’intérieur de la statue, renforçant encore la portée symbolique du monument.

Mais le projet ne s’arrête pas là. Les fonds récoltés grâce au musée doivent également servir à financer la future "Kilmister Hall", une salle de concerts dédiée à la mémoire du chanteur. Le lieu pourrait accueillir près de 800 spectateurs et devenir un nouveau temple du rock britannique.

Dix ans après sa disparition, Lemmy Kilmister continue donc de régner sur l’univers du rock lourd. Figure incontournable du metal, connu pour son mode de vie excessif, sa voix éraillée et des classiques immortels comme Ace of Spades ou Overkill, il reste une source d’inspiration pour des générations entières de musiciens et de fans. Et désormais, son esprit vit aussi dans ce musée pas comme les autres, au cœur même de l’Angleterre ouvrière qui l’a vu naître.