Motörhead : Le guitariste légendaire Phil Campbell est mort à 64 ans

Le monde du rock et du heavy metal est en deuil.

Le monde du rock et du heavy metal est en deuil. Le guitariste gallois Phil Campbell, membre historique de Motörhead, est décédé à l’âge de 64 ans, laissant derrière lui un héritage immense dans l’histoire du metal.

Figure incontournable du groupe britannique, Phil Campbell avait rejoint Motörhead en 1984, à une période charnière pour la formation menée par l’infatigable Lemmy Kilmister. Avec son jeu de guitare tranchant et son énergie brute, il a contribué à façonner le son explosif du groupe pendant plus de trois décennies.

Durant sa carrière au sein de Motörhead, Phil Campbell a participé à l’enregistrement de nombreux albums devenus cultes, imposant un style de guitare aussi puissant que reconnaissable. Sur scène, il formait avec Lemmy et le batteur Mikkey Dee l’un des trios les plus redoutables de l’histoire du rock.

Lorsque Motörhead a cessé ses activités en 2015, à la suite de la disparition de Lemmy Kilmister, Phil Campbell avait poursuivi la musique avec son groupe Phil Campbell and the Bastard Sons, entouré notamment de ses fils. Une manière de prolonger l’esprit rock’n’roll qui avait toujours guidé sa carrière.

Au fil des années, Phil Campbell s’était imposé comme l’un des guitaristes les plus respectés de la scène metal. Son jeu direct, agressif et sans artifices incarnait parfaitement l’ADN de Motörhead, groupe culte qui a marqué plusieurs générations de fans.

La disparition de Phil Campbell marque une nouvelle page sombre pour l’histoire de Motörhead, déjà profondément bouleversée par la mort de Lemmy. Mais son héritage musical, lui, continuera de résonner à travers les riffs brûlants et l’esprit indomptable du rock.