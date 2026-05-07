Deep Purple annonce son nouvel album "Splat!" : un retour au son culte des années 70

Deep Purple s'apprête à frapper fort le 3 juillet avec Splat!, un 24e album studio qui promet de retrouver l'énergie brute de leurs plus grands classiques.

Avis aux amateurs de riffs légendaires : les patrons sont de retour ! Alors qu'on les pensait peut-être prêts à lever le pied, Deep Purple vient d'officialiser la sortie de Splat!. Et attention, Ian Gillan ne mâche pas ses mots : ce disque sera le plus "heavy" du groupe depuis une éternité. L'objectif est clair : reconnecter avec la magie des années 1969-1973.

La vibe de Highway Star version 2026

Oubliez la nostalgie poussiéreuse, ici on parle de puissance. "La formation actuelle représente une version très contemporaine du groupe des années 70", explique Ian Gillan. Le chanteur promet un équilibre et un plaisir de jeu qui rappellent directement les hymnes interplanétaires comme Highway Star, Lazy ou l'indémodable Smoke On The Water.

Aux manettes, on retrouve l'architecte sonore Bob Ezrin à la production, tandis que le virtuose Simon McBride confirme sa place de successeur légitime à la guitare. Pour capturer cette flamme, l'album a été enregistré dans des conditions live, fidèle à l'ADN de la scène.

Côté formats, les collectionneurs vont craquer : double vinyle (noir, violet ou jaune transparent), cassette, et un coffret limité incluant le titre inédit Guinnesis. De quoi remplir les étagères avant de les voir en vrai !

Le Hellfest et une tournée des Zéniths

La meilleure nouvelle ? Ce nouveau son va résonner très fort chez nous. Deep Purple entame une énorme tournée européenne avec un passage très attendu au Hellfest dès le 18 juin. Pour ceux qui préfèrent les arenas, le groupe passera par l'Adidas Arena à Paris en octobre, avant de faire vibrer Strasbourg, Lyon, Nantes et Bordeaux en novembre.