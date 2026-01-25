25 janvier 1975 : Le Festival Sunbury Rock vire au drame avec une bagarre entre Deep Purple et AC/DC

Le 25 janvier 1975, le Sunbury Rock Festival — l’événement australien souvent comparé à un Woodstock local — entame sa dernière édition sur une note aussi chaotique que légendaire.

Le 25 janvier 1975, le Sunbury Rock Festival — l’événement australien souvent comparé à un Woodstock local — entame sa dernière édition sur une note aussi chaotique que légendaire. Censé être le rendez-vous incontournable de la scène rock, le festival, qui se déroule sur une ferme près de Diggers Rest (Victoria), est marqué par des problèmes logistiques, une pluie incessante, une affluence en chute libre (environ 15 000–16 000 spectateurs) et, surtout, un incident violent opposant les équipes de Deep Purple et AC/DC.

L’édition 1975, qui s’étend du 25 au 27 janvier, met en vedette la légendaire formation britannique Deep Purple, qui reçoit un cachet de 60 000 $, un montant colossal pour l’époque et la principale dépense que peuvent se permettre les promoteurs déjà en difficulté financière.

Ce festival devait aussi être une plateforme de lancement majeure pour le jeune groupe australien AC/DC, alors en pleine ascension avec Bon Scott au micro. Programme prévu : AC/DC devait ouvrir pour Deep Purple puis jouer sur la grande scène après eux.

Mais tout bascule après le set de Deep Purple. Alors que l’équipe de leur tête d’affiche commence à démonter le matériel de scène (lumières, amplis, son), un malentendu dégénère rapidement en altercation physique avec les roadies d’AC/DC. Selon plusieurs récits, Deep Purple ou leurs techniciens refusent d’autoriser AC/DC à utiliser les installations encore présentes, ce qui provoque une bagarre générale entre les deux camps.

Le résultat est sans appel : AC/DC quitte le site sans jouer, mettant fin à ce qui aurait pu être l’un de leurs premiers grands moments publics sur une scène majeure. Une lourde décision pour un groupe qui cherchait à imposer sa présence sur la scène internationale — mais qui, avec le recul, contribue à forger encore davantage la mythologie du groupe.

Cet épisode marque aussi, de façon plus tragique, la fin du Sunbury Rock Festival : les pertes financières accumulées, le climat morose et les tensions logistiques poussent les organisateurs d’Odessa Promotions à la liquidation, laissant de nombreux artistes locaux sans paiement.

Aujourd’hui, cette journée est souvent racontée comme l’un des rares moments où deux générations de rock — la vieille école britannique de Deep Purple et l’énergie brute montante d’AC/DC — se sont confrontées non seulement sur scène mais dans les coulisses, dans une bagarre qui a scellé l’histoire du rock australien.