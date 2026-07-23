Ozzy Osbourne : un an après sa disparition, Black Sabbath et sa famille rendent un hommage bouleversant

Par Yohan G

Un an après la disparition d'Ozzy Osbourne, les hommages se multiplient. Les membres de Black Sabbath, Sharon Osbourne et Kelly Osbourne saluent la mémoire du Prince des Ténèbres, tandis que Birmingham célèbre son tout premier "Ozzy Day".

Un an jour pour jour après la mort d'Ozzy Osbourne, l'émotion reste intacte. À Birmingham, sa ville natale, des milliers de fans ont participé au premier Ozzy Day, une journée d'hommage imaginée pour célébrer sa vie et son héritage. Dans le même temps, ses anciens compagnons de Black Sabbath et les membres de sa famille ont partagé des messages particulièrement émouvants.

"Il n'y aura jamais un autre Ozzy"

Les trois membres survivants de Black Sabbath ont tous tenu à rendre hommage à leur ami. Tony Iommi a confié avoir encore du mal à accepter son absence :

"Je le regarde sur YouTube et j'ai l'impression qu'il est encore là. Il n'y aura jamais un autre Ozzy. Tu me manques, mon cher ami."

Geezer Butler est revenu sur Back To The Beginning, le concert d'adieu donné à Birmingham quelques semaines avant la disparition du chanteur : "Je suis tellement heureux que nous ayons pu faire ce dernier concert dans notre ville natale. Son corps est parti, mais sa légende vivra pour toujours." Plus discret, Bill Ward a simplement écrit : "Tu nous manques énormément."

Kelly et Sharon Osbourne livrent des messages très personnels

Du côté de la famille, Kelly Osbourne a publié un texte poignant sur le deuil, expliquant qu'elle ne pleurait pas seulement son père, mais aussi "l'âme que j'étais avant que la mort apprenne à mon cœur son propre nom". Son fils Jack Osbourne a proposé aux fans de publier leurs souvenirs d'Ozzy sous le hashtag #OzzyDay, dans l'esprit voulu par la famille : se souvenir de sa vie et de tout ce qu'il a apporté, plutôt que de faire de cette journée un moment de tristesse.

Sharon Osbourne, sa veuve a préféré rappeler la personnalité du chanteur. Interrogée par la BBC, elle a décrit un homme "authentique, sincère et incroyablement drôle", avant d'inviter les fans à lui rendre hommage comme il l'aurait souhaité : "Montez la musique aussi fort que possible et faites du headbang".

Birmingham célèbre son héros

Tout au long de la journée, Birmingham a vécu au rythme d'Ozzy Day avec des concerts, des fanfares, des installations artistiques et des animations autour des lieux emblématiques de Black Sabbath. L'exposition Working Class Hero, consacrée au chanteur, présente notamment le célèbre trône utilisé lors de "Back To The Beginning", devenu l'un des symboles des adieux d'Ozzy.

Près d'un an après son dernier concert, Ozzy Osbourne continue ainsi de rassembler plusieurs générations de passionnés. Et comme l'ont rappelé ses compagnons de Black Sabbath, une certitude demeure : "Il n'y aura jamais un autre Ozzy".