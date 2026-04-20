Concert hommage à Freddie Mercury : récit de ce concert historique

Le 20 avril 1992, au stade de Wembley à Londres, Brian May, Roger Taylor et John Deacon, membres du groupe Queen, ont organisé le concert légendaire pour célébrer la vie et la musique de Freddie Mercury.

Le 20 avril 1992, le stade de Wembley à Londres devient le théâtre d’un événement hors du commun. Devant plus de 72 000 spectateurs et une audience mondiale estimée à plus d’un milliard de téléspectateurs, Brian May, Roger Taylor et John Deacon, membres de Queen, organisent un concert hommage monumental en mémoire de Freddie Mercury, disparu quelques mois plus tôt.

Bien plus qu’un simple hommage, cette soirée s’impose comme un acte de mémoire, de lutte et de solidarité. Les fonds récoltés sont destinés à la recherche contre le sida, une maladie encore fortement stigmatisée à l’époque.

Un message fort contre le sida

Dès les préparatifs, l’objectif est clair. Brian May explique :

« Nous voulions faire quelque chose pour sensibiliser le public à la maladie et encourager les gens à se protéger. La stigmatisation persistante du sida représentait un risque pour l'humanité entière. »

Ce concert devient alors un symbole mondial de prise de conscience, mêlant musique, engagement social et hommage artistique.

Une constellation d’artistes légendaires

La scène de Wembley accueille une véritable galaxie de stars du rock et de la pop : Metallica, Def Leppard, Guns N' Roses, David Bowie, Elton John, George Michael, Robert Plant, Roger Daltrey, et bien d’autres encore.

Chaque artiste vient interpréter les plus grands titres de Queen, transformant la soirée en une célébration unique de l’héritage de Freddie Mercury.

Les moments les plus marquants du concert

Certains instants restent gravés dans l’histoire du rock.

George Michael et "Somebody To Love"

La performance de George Michael sur "Somebody To Love" est immédiatement saluée comme l’un des sommets de la soirée. Sa puissance vocale et son intensité émotionnelle impressionnent autant le public que les membres de Queen.

Après le concert, des rumeurs évoquent même une possible intégration de George Michael comme nouveau chanteur du groupe. Mais Roger Taylor clarifie rapidement :

« Je me souviens avoir entendu ces rumeurs, mais ça n'aurait pas été bien perçu. George n'avait pas l'habitude de travailler avec un groupe en live. Quand il a ressenti la puissance et la responsabilité qui pesaient sur ses épaules pendant les répétitions, il n'en revenait pas. Il se prenait pour un Concorde. »

Axl Rose et Elton John sur "Bohemian Rhapsody"

Autre moment d’anthologie : le duo improbable entre Axl Rose et Elton John sur "Bohemian Rhapsody".

Une collaboration née dans l’improvisation totale. Pour Roger Taylor, ce moment aurait même pu ne jamais avoir lieu :

« Je me souviens avoir été très déterminé à ce qu'Elton chante avec Axl, ce qui était vraiment fantastique, d'autant plus qu'Axl ne s'est jamais présenté aux répétitions. »

Le résultat : une performance explosive, à la fois chaotique et magistrale, à l’image de l’esprit de Queen.

Une setlist historique

Le concert s’enchaîne comme une fresque musicale unique, où chaque artiste apporte sa touche à l’univers de Queen.

Metallica

Enter Sandman

Sad but True

Nothing Else Matters

Def Leppard

Animal

Let’s Get Rocked

Now I’m Here (avec Brian May)

Guns N' Roses

Paradise City

Knockin’ on Heaven’s Door

Moments collaboratifs mythiques

Under Pressure – Queen + David Bowie & Annie Lennox

– Queen + & Radio Ga Ga – Queen + Paul Young

– Queen + Who Wants to Live Forever – Queen + Seal

– Queen + I Want to Break Free – Queen + Lisa Stansfield

– Queen + Somebody to Love – Queen + George Michael

– Queen + Bohemian Rhapsody – Queen + Elton John & Axl Rose

– Queen + & The Show Must Go On – Queen + Elton John & Tony Iommi

– Queen + & We Will Rock You – Queen + Axl Rose

– Queen + We Are the Champions – Queen (final grandiose)

– Queen (final grandiose) God Save the Queen – clôture solennelle

Un héritage immortel

Ce concert hommage à Freddie Mercury dépasse largement le cadre musical. Il devient un moment de communion mondiale autour d’un artiste disparu trop tôt, mais dont l’influence continue de résonner.

Entre émotions brutes, performances légendaires et engagement humanitaire, cette soirée à Wembley reste l’un des concerts les plus importants de l’histoire du rock.

Un instant où la musique a prouvé qu’elle pouvait à la fois guérir, unir et transmettre la mémoire d’un géant : Freddie Mercury.