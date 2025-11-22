Avec leur mélange de hard rock, de mélodies pop et de productions avant-gardistes, ils ont marqué plusieurs générations et continuent d’enflammer les scènes du monde entier.

Difficile d’évoquer l’histoire du rock sans mentionner Def Leppard, l’un des groupes les plus influents de la NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal). Avec leur mélange de hard rock, de mélodies pop et de productions avant-gardistes, ils ont marqué plusieurs générations et continuent d’enflammer les scènes du monde entier.

Les débuts : l’ascension d’un groupe venu de Sheffield

Né à la fin des années 70, Def Leppard se fait rapidement remarquer sur la scène britannique. Leur premier album, On Through the Night, dévoile déjà un groupe ambitieux, prêt à repousser les limites du heavy metal traditionnel. Grâce à leur énergie brute et à leur identité sonore déjà affirmée, ils attirent rapidement l’attention internationale.

Les années 80 : l’explosion mondiale

La décennie 80 marque un tournant décisif dans la carrière de Def Leppard. Avec l’album Pyromania (1983), le groupe conquiert les États-Unis et s’impose comme une référence du hard rock moderne. Mais c’est surtout l’album Hysteria (1987) qui les propulse au rang d’icônes. Porté par des tubes comme “Pour Some Sugar on Me”, “Love Bites” ou “Animal”, l’album devient l’un des plus vendus de tous les temps dans son genre.

Un groupe marqué par les épreuves

L’histoire de Def Leppard n’a pourtant rien d’un long fleuve tranquille. Le terrible accident de voiture de Rick Allen, qui perd son bras en 1984, aurait pu mettre fin à leur ascension. Mais le batteur développe un kit électronique innovant, lui permettant de continuer à jouer. Ce moment devient l’un des épisodes les plus inspirants de l’histoire du rock, symbole de résilience et de détermination.

Le groupe doit aussi affronter la disparition tragique de Steve Clark en 1991. Malgré ce choc, Def Leppard poursuit sa route, honorant l’héritage de leur guitariste mythique.

Les années 90 et 2000 : une longévité rare

Alors que de nombreux groupes de leur génération disparaissent, Def Leppard continue à sortir des albums solides et à remplir les stades. Des projets comme Adrenalize, Slang ou Euphoria montrent leur capacité à évoluer tout en restant fidèles à leur identité.

Leur son, mélange unique de riffs puissants, de chœurs impeccables et de production léchée, reste immédiatement reconnaissable.

Une influence toujours intacte

Aujourd’hui encore, Def Leppard inspire des dizaines de groupes de hard rock et de metal modernes. Leur tournée mondiale, leur présence constante dans la culture pop et leur entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2019 prouvent leur statut de véritables légendes.