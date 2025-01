Def Leppard : Vivian Campbell donne des nouvelles positives sur sa santé

"La greffe a été très réussie !"

Vivian Campbell, le guitariste de Def Leppard, continue de faire preuve d'une résilience remarquable dans sa bataille contre le lymphome de Hodgkin. Récemment, il a partagé des nouvelles encourageantes concernant son état de santé

Le 23 janvier dernier, Campbell a subi une greffe de moelle osseuse, une intervention considérée comme un tournant dans le traitement du lymphome de Hodgkin. Cette dernière s'est déroulée avec succès !

Dans un message adressé à ses fans sur les réseaux sociaux, Vivian Campbell a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu : "Merci pour tous les messages et le soutien que vous m'avez apportés récemment. Comme vous le savez peut-être, on m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin il y a plusieurs années. J'ai récemment subi une greffe de moelle osseuse dans le cadre de mon plan de traitement, et on peut dire que jusqu'à présent, la greffe a été très réussie ! Il ne me reste plus qu'à garder la tête baissée et le moral pour les 100 prochains jours de convalescence primaire."

Avant de rejoindre les rangs de Def Leppard en 1992, Vivian Campbell a collaboré avec des groupes tels que Dio et Whitesnake.