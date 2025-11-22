22 novembre 2004 : Ce jour où Ozzy Osbourne s'est fait voler 2 millions de livres sterling de bijoux !

La maison du légendaire Ozzy Osbourne, située dans le Buckinghamshire, a été le théâtre d’un cambriolage spectaculaire digne des films d’action.

Le 22 novembre 2004, la maison du légendaire Ozzy Osbourne, située dans le Buckinghamshire, a été le théâtre d’un cambriolage spectaculaire digne des films d’action. Deux voleurs masqués ont pénétré par une fenêtre du premier étage, escaladant la façade à l’aide d’une échelle, et ont mis la main sur un trésor estimé à 2 millions de livres sterling.

Selon les témoignages, Ozzy s’est réveillé en pleine nuit et a surpris l’un des intrus. Dans un geste digne de ses scènes les plus épiques, il a mis le cambrioleur en headlock, mais celui-ci s’est débattu et a finalement pris la fuite, sautant d’une fenêtre du premier étage avec son complice. Les deux hommes ont disparu à bord d’un véhicule, laissant derrière eux une maison bouleversée et un couple choqué.

Parmi les bijoux dérobés figuraient des bagues en diamant, des montres de luxe, un collier en diamant et des pièces chargées de valeur sentimentale, comme une bague de Sharon Osbourne acquise après son combat contre le cancer. Le vol a profondément touché le couple, non seulement pour la valeur financière du butin, mais surtout pour la perte de souvenirs irremplaçables.

Suite à l’incident, Ozzy et Sharon ont offert une récompense de 100 000 £ à quiconque permettrait de retrouver ces bijoux volés et ont renforcé la sécurité de leur domaine avec des caméras, des gardes 24h/24 et même des systèmes de laser tripwire.

Ce cambriolage reste l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente de la rockstar, rappelant que même les légendes du rock ne sont pas à l’abri des voleurs. Entre adrénaline et drame, ce 22 novembre restera à jamais gravé dans les annales de la vie tumultueuse d’Ozzy Osbourne.