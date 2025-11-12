Ozzy Osbourne était prêt à faire un dernier album avant sa mort !

Et c'est Zakk Wylde qui le dit !

Le Prince des Ténèbres s’est éteint le 22 juillet dernier, laissant derrière lui un héritage musical colossal et une carrière légendaire. Celui qui a façonné le heavy metal avec Black Sabbath a tiré sa révérence de la plus belle des manières : un concert d’adieu mémorable à Birmingham, entouré de ses amis et compagnons de toujours. Mais l’histoire aurait pu continuer encore un peu.

Car, même après plus de cinquante ans de carrière, Ozzy Osbourne n’avait pas dit son dernier mot. Entre un livre et un documentaire en préparation, l’artiste voulait retourner en studio pour offrir à ses fans un dernier album. C’est Zakk Wylde, son fidèle guitariste, qui a révélé l’information dans une interview accordée à NJ.com :

“Il m’envoyait des textos : ‘Zakk, faisons un autre disque’”, a confié Wylde.

Osbourne faisait référence à leur collaboration légendaire sur l’album No More Tears, sorti en 1991, un opus devenu culte pour des millions de fans. Malheureusement, la mort d’Ozzy est venue mettre un terme à cette envie de retour en studio, laissant son entourage et ses admirateurs dans une profonde tristesse.

Zakk Wylde a également confié n’avoir pas été préparé à la disparition soudaine de son ami :

“Il avait le sentiment d’avoir terminé tout ce qu’il souhaitait accomplir avant de partir. Il a fait le concert, terminé son livre, réalisé le documentaire, puis il s’est dit : ‘Bon, je m’en vais’.”

Un dernier acte à la hauteur de sa légende, celui d’un homme qui, jusqu’à la fin, est resté habité par la musique et la passion du rock. Ozzy Osbourne, éternel Prince des Ténèbres, quitte la scène… mais son ombre plane encore sur tout le monde du metal.