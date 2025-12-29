L’altercation sur scène à Boston entre Perry Farrell et Dave Navarro a débouché sur une procédure civile finalement réglée à l’amiable.

Les faits remontent à un concert donné à Boston, lorsqu’une dispute physique éclate sur scène entre Perry Farrell, chanteur de Jane’s Addiction, et le guitariste Dave Navarro. La scène, captée par plusieurs spectateurs, montre une altercation suffisamment sérieuse pour entraîner l’arrêt immédiat du concert. L’incident choque les fans et provoque l’annulation de plusieurs dates de la tournée, installant un climat de crise autour du groupe.

Dans les semaines qui suivent, l’affaire prend une tournure judiciaire. Une procédure civile est engagée afin de régler les conséquences de l’altercation, notamment sur le plan professionnel et financier. Le litige porte sur les responsabilités liées à l’incident, les engagements contractuels non honorés et l’impact direct sur la tournée, sans qu’aucune poursuite pénale ne soit engagée.

Après plusieurs échanges entre les parties, un accord à l’amiable est trouvé, mettant fin à la procédure. Cette solution permet d’éviter un procès public et de clore rapidement un dossier devenu sensible pour l’image du groupe. Les détails de l’accord n’ont pas été rendus publics, une pratique classique dans ce type de règlement.

Cette issue judiciaire vient compléter les excuses publiques déjà formulées par Perry Farrell et Jane’s Addiction sur les réseaux sociaux. Si l’accord marque une volonté d’apaisement, il laisse planer des interrogations sur l’avenir du groupe, cette réunion annoncée comme exceptionnelle ayant été profondément fragilisée par un incident qui restera comme l’un des épisodes les plus marquants de leur histoire récente.