Ozzy Osbourne : Ses dernières heures racontées !

Le monde du rock pleure la mort du Prince des ténèbres !

Le monde de la musique est en deuil. Ozzy Osbourne, le légendaire Prince des Ténèbres et leader de longue date de Black Sabbath, est décédé le mardi 22 juillet à l’âge de 76 ans. L’icône du heavy metal s’est éteinte dans sa villa du Buckinghamshire, entouré de l’amour des siens.

Selon le magazine Standard, un hélicoptère du service d'ambulance aérienne de la vallée de la Tamise s’est posé dans un champ près du lotissement Welders House vers 10h30. Les ambulanciers ont tenté pendant plus de deux heures de réanimer Ozzy Osbourne, en vain. Un porte-parole du service a confirmé l’incident au MailOnline : « Nous confirmons que notre hélicoptère a été dépêché pour soigner un homme gravement malade près de Chalfont St Giles. »

Sa sœur, Jean Powell, âgée de 85 ans, s’est confiée au Mirror, bouleversée : « Il était fragile, mais c'était quand même un choc. Il avait encore des projets et des choses qu'il voulait faire. C'est très triste, mais je suis reconnaissante qu'il soit mort en Angleterre. »

Quelques semaines seulement avant sa mort, Ozzy Osbourne foulait une dernière fois la scène, lors d’un événement exceptionnel intitulé "Back To The Beginning", le 5 juillet à Birmingham. Un concert caritatif qui a réuni les plus grands noms du rock et du metal : Metallica, Pantera, Tool, Korn, Guns N’ Roses, Alice Cooper et Steven Tyler étaient présents pour rendre hommage à l’homme qui a façonné plusieurs générations de musiciens. Cette soirée historique fera l’objet d’un film-concert prévu pour l’année prochaine, incluant des images inédites et des interviews exclusives.

Enfin, les fans pourront également découvrir d’ici la fin de l’année Last Rites, la dernière autobiographie d’Ozzy, qui paraîtra à titre posthume. Un ouvrage testamentaire, ultime cri du cœur de celui qui a toujours su mêler chaos, douleur et passion dans chacun de ses riffs.

Ozzy Osbourne laisse derrière lui un héritage immortel. Celui d’un homme aussi dérangé que génial, aussi imprévisible qu’inoubliable. Un pilier du rock, une âme noire à la voix inimitable, qui aura marqué l’histoire à jamais.