Coldplay : Après la polémique de la kiss-cam, Chris Martin prend des précautions avant de filmer son public !

Et toujours avec une touche d'humour !

Coldplay, groupe connu pour ses shows lumineux, ses confettis arc-en-ciel et l’énergie solaire de Chris Martin, vient de vivre un moment bien plus cringe que céleste. Lors de leur concert à Boston, une idée tout droit sortie des matchs de la NBA a viré au cauchemar viral : la kiss-cam.

Le principe était simple, presque mignon : filmer des gens dans la foule pour capturer un moment de tendresse, un baiser, un sourire. Sauf que cette fois, c’est un drame conjugal qui s’est joué en direct, sous les yeux de milliers de fans… et de millions de voyeurs en ligne. Sur l’écran géant, un homme et une femme se tiennent la main. La cam zoome. La gêne s’installe. Il retire sa main. Trop tard. Le mal est fait.

Internet a mené l’enquête plus vite que le FBI : l’homme en question s’appelle Andy Byron, big boss de la boîte tech Astronomer. La femme ? Sa collègue. Et surtout, pas sa femme. Résultat : démission pour monsieur, suspension pour madame, et un couple officiel probablement en ruines. Tout ça parce qu’un soir, Chris Martin a voulu jouer les cupidon modernes.

Évidemment, pas un mot officiel du chanteur britannique sur ce bad buzz XXL. Mais fidèle à son style un peu doux-amer, le frontman a préféré répondre en live, quelques jours plus tard, lors d’un autre concert. Avant de lancer les caméras sur le public, il balance avec son humour très british :

"On va utiliser nos caméras et vous mettre sur grand écran. Alors s’il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore maquillé, faites-le maintenant."

Comprenez : rangez vos maîtresses, alignez vos alliances, et souriez proprement, la scène vous regarde.

Depuis, les concerts de Coldplay ont peut-être perdu un peu de leur insouciance, mais gagné en tension douce. Une chose est sûre : la prochaine fois qu’on vous met à l’écran en slow-mo pendant “Fix You”, assurez-vous que vous n’avez rien à cacher sous les projecteurs.

Le rock, parfois, ce n’est pas les amplis qui explosent… c’est votre vie perso.