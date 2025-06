Coldplay : un hit des années 2000 de retour dans les charts grâce à TikTok

Les réseaux sociaux ont un véritable pouvoir sur l'industrie musicale, et ce n'est pas Coldplay qui dira le contraire.

Vous vous en doutez : les réseaux sociaux jouent désormais un rôle prépondérant dans l'industrie musicale. En particulier Instagram et TikTok, où chaque vidéo est bien souvent accompagnée d'un morceau de musique. Et non seulement l'utilisation des morceaux de musique rapporte des sous aux artistes, mais en plus, ça leur permet également de populariser des morceaux et de les faire écouter à une nouvelle génération d'auditeurs. Récemment, c'est Coldplay qui a bénéficié d'un joli coup de pouce de TikTok pour leur titre "Sparks".

A l'origine, il s'agit pourtant d'un titre qui n'avait pas connu un succès incroyable lors de sa sortie en juillet 2000. Le morceau est extrait du premier album de Coldplay, "Parachute", qui fête d'ailleurs ses 25 ans cette année. La chanson n'était jamais rentrée dans les charts, le fameux Billboard Hot 100 américain, jusqu'au 24 juin 2025, date à laquelle une vidéo de Chris Martin chantant "Sparks" sur scène à Las Vegas est devenue virale sur TikTok. Ce qui a propulsé le morceau à la 93ème place du Billboard Hot 100.

Si la vidéo est devenue virale, c'est parce qu'elle aborde le sujet de la rumeur de rupture entre Chris Martin, leader de Coldplay, et sa compagne Dakota Johnson. Une rumeur de rupture (qui semble depuis avoir été confirmée) qui est apparue au moment exact où Coldplay a lancé sa résidence à La Sphere, célèbre salle de concert de Las Vegas. Une histoire de timing, finalement !