Coldplay : Les conseils de Chris Martin pour lutter contre la dépression !

Le chanteur a pris un petit moment pour parler à ses fans

En ce moment, rien n’arrête Coldplay ! Après avoir récemment rejoint le morceau "Ma Meilleure Ennemie" initialement interprété par Pomme et Stromae, Chris Martin et ses compagnons continuent d’enflammer les scènes du monde entier. Actuellement en pleine tournée à Hong Kong pour promouvoir leur dernier opus "Moon Music", le groupe ne cesse de battre des records. Dernier exploit en date : le plus gros concert du siècle !

Déjà pressentis pour sélectionner les artistes de la Coupe du Monde 2026, les membres de Coldplay surfent sur une vague de succès sans précédent. Mais derrière les projecteurs, le chanteur Chris Martin n’oublie pas de rappeler une chose essentielle : même les artistes les plus populaires peuvent être confrontés à des problèmes de santé mentale.

Dans un récent échange avec ses fans, le leader de Coldplay s’est livré avec sincérité sur ses propres luttes contre la dépression :

"J’ai remarqué que certaines personnes, dont moi-même, luttent contre la dépression."

L’écriture pour libérer l’esprit

Son premier conseil est simple et accessible à tous : écrire. Que ce soit des pensées, des émotions, des peurs ou des doutes, Chris Martin recommande de tout poser sur papier, puis de jeter ou brûler la feuille :

"C’est un excellent moyen d’alléger le mental, de prendre du recul et de ne pas garder tout cela à l’intérieur."

La méditation transcendantale pour apaiser le mental

Autre méthode que le chanteur pratique au quotidien : la méditation transcendantale. Une approche silencieuse et intérieure qui lui permet de retrouver un meilleur équilibre :

"Elle m’a fait beaucoup de bien."

La proprioception et la méthode Costello

Chris Martin évoque également la proprioception, et plus particulièrement la méthode Costello, très utile selon lui pour les jeunes atteints de TDAH ou d’autisme :

"C’est une approche de la guérison qui commence dans le corps, et non dans l’esprit."

Cette pratique aide à retrouver confiance en soi et à habiter pleinement son corps.

Ses inspirations musicales, littéraires et artistiques

Pour nourrir son bien-être au quotidien, Chris Martin s’appuie aussi sur plusieurs œuvres qui l’inspirent profondément :

"Music For Psychedelic Therapy" de Jon Hopkins : une œuvre introspective qui invite à un véritable voyage intérieur.

Le film Sing Sing : un long-métrage qu’il considère comme une vraie source d’inspiration .

Le livre The Oxygen Advantage : qu’il qualifie d’ "excellent pour apprendre à mieux respirer" .

La musique de Chloe Qisha, qui résonne comme une douce médecine de l’âme.

La reconnaissance d’être en vie

En partageant ces conseils, Chris Martin espère aider celles et ceux qui traversent des périodes sombres. Lui-même se dit reconnaissant aujourd’hui :

"Ces choses me rendent heureux et reconnaissant d’être en vie."

Un message fort de la part d’un artiste lumineux, qui prouve que même dans l’univers chatoyant du rock alternatif, il est essentiel de parler de santé mentale. Coldplay, plus que jamais, en harmonie avec l’humain.