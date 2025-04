Coldplay rejoint Pomme et Stromae pour une version 2.0 du titre "Ma meilleure ennemie"

Une façon de prolonger un peu plus la magie autour de ce morceau, qui a cartonné en 2024 !

"Ma meilleure ennemie", le duo qui a marqué la fin 2024

Impossible que vous soyez passé à côté de ce morceau, tant il a fait parler de lui à la fin de l’année 2024 : les voix singulières de Stromae et de Pomme résonnaient partout à qui voulaient bien les entendre, de YouTube aux services de streaming en passant par les réseaux sociaux. À l’origine de cet engouement ? Leur collaboration sur la bande originale de la série à succès Arcane, production phare de Netflix inspirée de l’univers complexe du jeu League of Legends. D'autres noms bien connus ont eu la chance de travailler sur ce projet, à l'image de Linkin Park, qui a offert une version toute particulière de leur morceau "Heavy is the Crown".

Si la série a connu un accueil très favorable, c’est surtout leur titre commun, Ma meilleure ennemie, qui a créé la surprise en devenant, en seulement 24 heures, la chanson francophone la plus écoutée à l’échelle mondiale.

Un succès fulgurant qui a pris Stromae de court. L’artiste, visiblement touché par cet écho inattendu, avait exprimé sa gratitude envers le public, dans un contexte personnel et professionnel délicat.

"Quelle fin d'année incroyable ! Tout l'amour reçu pour cette chanson est absolument fou et nous ne pourrions pas vous remercier assez pour cela. C'est irréel ! Nous souhaitons à tout le monde une année paisible. Prenez soin de vous" - Stromae

Une nouvelle version avec le groupe Coldplay

Mais voilà que ce vendredi 4 avril, une nouvelle allait bouleverser le cœur des fans : une version 2.0 a vu le jour, avec ni plus ni moins qu'un groupe emblématique de la scène internationale : Coldplay ! Une façon de prolonger l'expérience sonore en faisant appel à la formation de Chris Martin, habituée à travailler sur de gros projets similaires.

Alors, que dire de cette version ? Soyons honnêtes : oui, il est plaisant de retrouver la voix de Chris Martin, qui se mêle à merveille à l'univers onirique de la chanson. Mais, était-ce vraiment nécessaire ? Le titre, qui fonctionnait très bien avec Pomme et Stromae, prend une signification particulière, mais perd aussi de sa superbe. On notera tout de même le plaisir d'entendre Chris Martin de chanter en français, ce qui est loin d'être désagréable.