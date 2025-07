Paramore célèbre les 20 ans de “All We Know Is Falling” avec une réédition inédite !

Deux décennies après ses débuts, Paramore ravive la flamme de son premier album avec une version deluxe enrichie de nouveautés, jusque-là introuvables en ligne.

Le 26 juillet 2005, "All We Know Is Falling" lançait Paramore dans le monde du rock alternatif. Vingt ans plus tard, le groupe emmené par Hayley Williams célèbre cet anniversaire avec une réédition digitale exclusive, disponible sur toutes les plateformes. Cette version intègre pour la première fois des morceaux issus de leur CD "The Summer Tic EP". Ce disque, vendu uniquement lors des tournées en 2006, devient ainsi accessible à toute une génération de streamers. L’occasion de redécouvrir Paramore, version adolescente avec les prémices d’un style devenu culte.

Parmi les morceaux ajoutés, une version alternative de leur classique : "Emergency", surnommée "Crab Mix", ou encore d'autres morceaux comme “O Star” et “This Circle”, à l'époque où le jeune groupe était encore en construction. La réédition se referme sur “Stuck On You”, reprise du groupe "Failure", qui a eu une gigantesque influence sur Paramore.

Cette réédition intervient à un tournant pour le trio. Désormais libéré de son contrat avec Atlantic Records depuis fin 2024, Paramore s’engage dans une nouvelle ère plus indépendante. Les membres poursuivent aussi leurs projets personnels : Zac Farro vient de sortir son premier album solo, tandis qu’Hayley Williams sort d'une collaboration remarquée avec Turnstile et David Byrne, et vient de dévoiler un titre solo inédit, “Mirtazapine”. Entre souvenirs d’époque et inédits, "All We Know Is Falling (Deluxe)" a tout pour plaire aux fans.

Tracklist de l'album :

1 - All We Know

2 - Pressure

3 - Emergency

4 - Brighter

5 - Here We Go Again

6 - Never Let This Go

7 - Whoa

8 - Conspiracy

9 - Franklin

10 - My Heart

11 - Emergency (Crab Mix)

12 - O Star

13 - Stuck On You

14 - This Circle