Roger Taylor, célèbre batteur de Queen, fête ses 76 ans

Le légendaire musicien britannique célèbre aujourd’hui son anniversaire, l’occasion de revenir sur sa vie et sa carrière.

Né le 26 juillet 1949 à King’s Lynn, en Angleterre, Roger Taylor se passionne très tôt pour la musique. Il forme même un premier groupe au sein de son école. Après avoir commencé par le ukulélé, puis la guitare, il se tourne rapidement vers la batterie, instrument qui fera sa légende.

Parallèlement à ses études, il joue dans plusieurs groupes, notamment "The Reaction", puis "Smile". C’est au sein de ce dernier qu’il croise la route de Brian May, une rencontre qui changera le cours de sa vie. Peu de temps après, le chanteur Tim Staffell quitte "Smile". Le groupe recrute alors un certain Freddie Mercury, et "Queen" voit le jour.

Avec Queen, Roger Taylor devient bien plus qu’un simple batteur. Il est aussi chanteur, signant et interprétant des titres marquants comme "I’m in Love with My Car" ou encore "Radio Ga Ga", devenu un hit mondial. Tout au long des années 70 et 80, il participe à l’écriture et à la production, confirmant son statut de musicien complet. Même après la mort de Freddie Mercury, Taylor poursuit une carrière solo, sortant plusieurs albums, et continue de tourner avec Brian May sous le nom "Queen + Adam Lambert", perpétuant l’héritage du groupe.

Aujourd’hui, à 76 ans, il reste une figure incontournable du rock. Roger Taylor n’est pas seulement le batteur de Queen : il est un des piliers d’un groupe qui a marqué l’histoire de la musique.