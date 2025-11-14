Ozzy Osbourne a été hospitalisé en secret deux semaines avant l'ultime concert !

La famille Osbourne avait bien gardé le secret !

Petit à petit, on en sait plus sur l'état de santé du Prince des Ténèbres avant sa disparition. Et une chose est sûre : tout s’est brutalement détérioré en 2025. Alors qu’il se préparait à enregistrer un nouvel album, Ozzy Osbourne a vécu une année particulièrement intense malgré une santé de plus en plus fragile. Entre un ultime concert à Birmingham, la préparation d’un livre et d’un documentaire, le chanteur semblait vouloir laisser une dernière empreinte indélébile dans l’histoire du rock.

Dans le premier épisode de “The Osbournes Unfiltered” depuis la mort d’Ozzy, Sharon, Kelly et Jack Osbourne ont révélé plusieurs détails bouleversants — et parfois surprenants — sur la dernière année du chanteur. La plus inattendue ? Une hospitalisation secrète survenue deux semaines avant son concert d’adieu historique du 5 juillet 2025.

Sharon Osbourne a raconté, non sans humour, l’atmosphère de tension qui régnait alors autour de la famille.

“Nous étions terrifiés que les gens découvrent qu’il était à l’hôpital”, a confié Sharon. Tout devait rester sous silence. L’équipe médicale avait reçu pour consigne stricte de nier la présence du musicien dans l’établissement.

Une anecdote presque surréaliste est venue marquer ce séjour : un homme s’est présenté à l’accueil en réclamant de voir un certain John Osbourne — le vrai nom d’Ozzy. La panique a brièvement gagné l’équipe... avant que tout le monde ne réalise qu’il s’agissait simplement du frère d’un autre patient portant exactement le même nom. Une coïncidence improbable, presque digne d’un sketch, dans un moment pourtant dramatique.

Ce qu’on découvre à travers ces confidences, c’est un Ozzy combattant jusqu’au bout, déterminé à offrir à son public un dernier moment de légende, malgré un corps qui disait stop. Le rock n’a jamais connu artiste plus tenace — ni plus attachant — que Ozzy Osbourne.