Queen : L'histoire du clip "I Want To Break Free", qui a été censuré par MTV

Le 22 mars 1984, Queen a marqué l’histoire du rock avec le tournage du clip de "I Want To Break Free" au Limehouse Studios de Londres.

Le 22 mars 1984, Queen a marqué l’histoire du rock avec le tournage du clip de "I Want To Break Free" au Limehouse Studios de Londres, sous la direction du réalisateur David Mallet. Ce clip, devenu emblématique, n’est pas seulement célèbre pour sa musique entraînante, mais aussi pour sa controverse qui a suivi.

Inspiré des soap operas britanniques, notamment Coronation Street, le clip met en scène les membres de Queen déguisés en femmes dans des situations humoristiques et décalées. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon s’amusent à parodier la vie quotidienne, mêlant satire et extravagance, un mélange typique de l’esprit du groupe.

Cependant, ce qui devait être un moment de créativité est rapidement devenu une source de polémique. Aux États-Unis, le clip a été largement mal interprété. La direction MTV a jugé les images trop provocantes et a censuré la diffusion du clip, ce qui a, selon Brian May, contribué à ternir la réputation du groupe outre-Atlantique. Malgré cela, le clip a rencontré un immense succès au Royaume-Uni et en Europe, où l’humour et le clin d’œil au soap anglais ont été compris et appréciés.

Avec le temps, "I Want To Break Free" est devenu plus qu’une simple chanson : il est un symbole de liberté, d’audace et de l’esprit irrévérencieux de Queen, prouvant que le groupe savait autant choquer que séduire son public. La censure de MTV n’a fait que renforcer le statut culte de ce clip, qui reste aujourd’hui un incontournable de l’histoire du rock et de la culture pop.