Queen : Brian May se confie sur la place de John Deacon au sein du groupe !

L'ancien bassiste du groupe légendaire reste impliqué sur les décisions importantes.

Bryan May clarifie la situation

Queen est au centre des attentions actuellement. En effet, des rumeurs d'une possibilité d'un retour avait circulé et même validé par Bryan May. Ce dernier qui est fan d'un groupe britannique 100% féminin, s'est confié sur la relation avec l'ancien bassiste du groupe John Deacon. Dans une interview récente accordée au magazine Mojo, Brian May a expliqué que, même si Deacon n’est plus impliqué dans les activités quotidiennes du groupe, il joue toujours un rôle important dans les décisions stratégiques :

"John a toujours un droit de regard sur les décisions importantes,” a déclaré May. “Nous recevons des messages nous informant qu’il approuve ce que nous faisons, même s’il ne souhaite plus être impliqué sur le plan créatif. Nous respectons cela. Malheureusement, nous ne pouvons plus consulter Freddie."

Bryan May continue et explique que toutes les décisions prisent par lui et Roger Taylor sont souvent pensés pour que Freddie Mercury et John Deacon soient d'accord :

"Nous avons travaillé ensemble si longtemps que Roger et moi savons assez bien ce qu’ils auraient dit. Cette collaboration a duré plus longtemps que bien des mariages."

Ce n'est pas la première fois que le musicien parle de son ancien collègue et de sa relation avec lui. Il y a un an, Bryan May avait déjà discuté sur la retraite du bassiste qui n'a pas réussi à se mettre dans la musique après la mort tragique de Freddie Mercury :