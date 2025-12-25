Ozzy Osbourne : Une chorale d’enfants rend hommage au Prince des Ténèbres avec une touchante prestation de Noël.

Une chorale d'enfants d'Oslo, en Norvège, enthousiasme Internet avec une réinterprétation délicate de « Dreamer ».

Le rock peut parfois se montrer là où on ne l’attend pas. À Oslo, en Norvège, une chorale d’enfants a récemment bouleversé Internet avec une reprise aussi touchante qu’inattendue de « Dreamer », le titre emblématique d’Ozzy Osbourne. Une relecture pleine de douceur qui prouve que l’émotion dépasse largement les frontières des genres musicaux.

Partagée sur Instagram le 17 décembre, la vidéo est mise en ligne par Kristina, directrice de la chorale de la Nordpolen Skole. En quelques heures, les images deviennent virales, cumulant des milliers de réactions et attirant même l’attention de la famille Osbourne, visiblement émue par cet hommage singulier.

Le choix de « Dreamer » n’a rien d’anodin. Kristina explique qu’après la disparition d’Ozzy Osbourne, elle a souhaité ouvrir le concert de Noël de l’école avec cette chanson, à la fois en hommage et comme un pont entre les générations. La Nordpolen Skole, structure à vocation pédagogique proche d’un centre de loisirs, accorde une place essentielle à la musique comme outil d’apprentissage et d’expression.

Dans la vidéo, les enfants apparaissent vêtus de tenues de Noël, coiffés de bonnets de Père Noël, les visages illuminés par des sourires sincères et parfois chargés d’émotion. Portés par une interprétation sobre et épurée, ils chantent des paroles fortes évoquant la paix, l’environnement et l’unité. Guidés avec bienveillance par Kristina, ils livrent une performance d’une rare authenticité.

Même les plus éloignés de l’univers du rock auront du mal à rester insensibles. Cette reprise de « Dreamer » transcende les styles et rappelle que la musique, lorsqu’elle est sincère, touche droit au cœur. Un moment simple, émouvant et profondément humain, parfaitement en phase avec l’esprit de Noël.