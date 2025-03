The Black Keys dévoile un nouveau single en promouvant le nouvel album !

Le titre s'intitule "Babygirl"

Le nouvel album prend forme pour The Black Keys ! Après une année 2024 compliquée avec des clashs avec leurs anciens manageurs, le duo est de retour pour enflammer l'année 2025 avec un tout nouvel album, intitulé "No Rain, No Flowers", qui va voir le jour. Si quelques morceaux sont déjà sortis pour tenir en haleine leurs fans, les voilà que le groupe vient de sortir un nouveau single qui s'intitule "Babygirl". Un morceau qui est une véritable déclaration d'amour.

Le morceau a été co-écrit avec Daniel Tashian, lauréat d’un Grammy Award, et Scott Storch, producteur et compositeur nommé aux Grammy, connu pour ses collaborations avec Dr. Dre, Beyoncé ou encore Justin Timberlake. Le groupe en dit plus sur les coulisses de ce nouveau single : "On était fascinés depuis longtemps par la production prolifique de Scott et l’ampleur de sa carrière. Le voir s’installer en studio et poser ses mains sur notre collection de claviers vintage, c’était incroyable. Il fait partie des plus grands", confie le groupe.

Au-delà de l'album qui s'annonce comme le projet le plus personnel du groupe à ce jour, le duo (où vous pouvez retrouver leur collaboration avec Alice Cooper) va reprendre la route en 2025 avec notamment trois dates en plein air au Royaume-Uni ainsi qu’une tournée européenne et américaine. Un retour en force qui promet d'être explosif !