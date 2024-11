Les Black Keys sont de retour avec "I'm With The Band"

Aux côtés Beck, le groupe se montre particulièrement fiers de leur nouveau titre

Un retour en bonne compagnie

Les Black Keys sont bel et bien de retour ! Et ils ne viennent pas les mains vides puisqu'ils reviennent avec un acolyte de longue date, le musicien et producteur américain Beck, avec qui ils présentent le titre "I'm With The Band". Une personnalité qu'ils connaissent bien puisqu'ils avaient déjà eu l'occasion de travailler avec lui pour l'enregistrement de leur dernier album, "Ohio Players", avec les titres "Beautiful People (Stay High)" et "Paper Crown", que l'on avait pu découvrir en ce début d'année 2024.

Une affaire qui roule depuis 2003, année où le groupe et le musicien se sont rencontrés. C'est d'ailleurs lors d'une interview accordée au magazine NME que le batteur des Black Keys, Patrick Carney, avait confié que la première rencontre entre Beck et les Blacks Keys avait été une "révélation". Le musicien se rappelle avec émotion que lors de leur rencontre, le groupe lui avait donné au culot une version pirate de leur album Thickfreakness, qui allait sortir la même année. Ils étaient persuadés qu'ils se prendraient un énorme vent, et pourtant...

"Qui va écouter cette m**** ? Beck l’a fait. Il nous a invités à partir en tournée quelques semaines plus tard, ce qui a été notre premier grand succès. (...) Nous le connaissons depuis 20 ans maintenant et il est la cheville ouvrière de la nouvelle évolution des Black Keys". - Patrick Carney

Une réédition d'un ancien album sous forme de coffret prévu pour le 15 novembre

Le nouveau single marque donc une nouvelle collaboration entre les Black Keys et Beck, confirmant une belle affinité artistique de longue date. C'est le dernier titre de la prochaine version étendue de leur album "Ohio Players", qui sortira en édition "Trophy" le 15 novembre prochain.

Un opus bien complet puisqu'il contiendra deux disques, avec 4 nouveaux morceaux supplémentaires et une pochette repensée. On y retrouvera des collaborations avec Beck, mais aussi avec Noel Gallagher, et des titres emblématiques, à l'image de "I Forgot To Be Your Lover", "This is Nowhere", et "Beautiful People (Stay High)". Un album événement, comme l'explique Dan Auerbach, le guitariste et chanteur du groupe, qui se mintre particulièrement fier de cet opus.