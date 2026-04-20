Avril Lavigne a repris « Ironic » d'Alanis Morissette !

La scène rock canadienne se réinvente encore une fois à travers un projet inattendu : la bande originale du film indépendant Mile End Kicks, une comédie romantique rock portée par l’actrice Euphoria Barbie Ferreira, réserve une belle surprise aux fans de pop alternative.

Au cœur de cette bande originale, on retrouve une reprise très remarquée du titre culte « Ironic » de Alanis Morissette, revisitée cette fois par une autre icône canadienne : Avril Lavigne.

Le compte Instagram officiel du film a d’ailleurs célébré cette collaboration symbolique avec enthousiasme :

« D'une icône canadienne à une autre… voici : la version d'Avril Lavigne de 'Ironic' d'Alanis Morissette ! »

Une phrase qui résume parfaitement l’esprit du projet : un pont entre deux générations de rock féminin canadien, entre la mélancolie ironique des années 90 et l’énergie pop-punk des années 2000.

Un clin d’œil à l’histoire du rock canadien

Les deux artistes partagent bien plus qu’une nationalité : elles incarnent chacune à leur manière une époque du rock alternatif. Toutes deux originaires de l’Ontario, elles ont marqué la scène internationale avec des styles radicalement différents mais complémentaires.

Petit détail qui fait sourire les fans : si elles viennent du même berceau musical, seule Avril Lavigne a été décorée de l’Ordre du Canada, preuve de son impact culturel majeur.

Un souvenir de 2005

Cette reprise n’est pas totalement une première rencontre entre les deux artistes. En 2005, Avril Lavigne et Alanis Morissette avaient déjà partagé la scène lors d’un duo sur « Ironic » au House of Blues de Los Angeles. Une performance devenue culte pour les amateurs de rock féminin.

Mile End Kicks : un projet hybride et rock

Le film Mile End Kicks s’annonce comme une œuvre atypique, mêlant romance, humour et esthétique musicale brute. Porté par Barbie Ferreira, il s’inscrit dans cette nouvelle vague de films indépendants où la musique n’est pas un simple accompagnement, mais un personnage à part entière.

Avec cette reprise de « Ironic », le film s’offre donc un moment fort : une relecture générationnelle d’un classique, portée par une artiste qui a elle-même marqué toute une époque.

Une chose est sûre : entre Alanis Morissette, Avril Lavigne, et ce projet canadien audacieux, le rock féminin continue de se réinventer sans jamais perdre son identité.