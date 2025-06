Avril Lavigne critique les maisons de disques : "Ils ne s'intéressaient pas à ce que j'avais à dire"

La reine du pop-punk revient sur ses débuts dans la musique !

À une époque où la pop bubblegum dominait les ondes, Avril Lavigne débarquait avec ses grosses guitares, ses converse noires et une sincérité brute qui tranchait avec l’esthétique formatée des années 2000. Dans une interview récente accordée au Guardian, la chanteuse canadienne est revenue sur ses débuts et la manière dont elle a dû se battre pour imposer sa vision dans une industrie qui ne misait pas sur une ado rebelle à l'accent de l'Ontario.

« Je venais de quitter le lycée et je voulais faire du rock : je voulais des grosses guitares et une batterie live », confie celle qui a fait ses premières armes à 15 ans comme choriste pour Shania Twain. Avril Lavigne, née en 1984, n’a jamais voulu suivre la voie tracée par les maisons de disques. « Je voulais parler de sentiments et de choses étranges, des bons et des mauvais côtés de la vie. Je voulais transformer mes émotions en paroles de chansons, être sincère et très pure. »

Dès le départ, elle savait ce qu'elle voulait incarner. Un son authentique, électrique, rageur, capable de parler à toute une génération. « Je savais exactement ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Je voulais être en colère, exprimer l'angoisse des jeunes comme moi et avoir un son proche de celui d'un groupe. » Une ambition claire, mais loin d’être encouragée par les hautes sphères de l’industrie. « Les maisons de disques n’étaient pas intéressées par ce que j’avais à dire. »

Et pourtant, la suite lui a donné raison. En 2002, elle explose avec Let Go, un premier album porté par le succès fulgurant du single Complicated, qui atteint le top 5 dans 20 pays, grimpe jusqu’à la 2e place aux États-Unis, et propulse la jeune artiste au rang d'icône. Avec plus de 40 millions d'albums vendus, Avril Lavigne est aujourd’hui la troisième artiste canadienne la plus vendue de tous les temps, derrière Céline Dion et Shania Twain.

Deux décennies plus tard, son influence reste intacte. En 2022, pour fêter les 20 ans de Let Go, elle sort une édition spéciale de l'album et partage même la scène avec Olivia Rodrigo pour interpréter Complicated – preuve que la nouvelle génération n’a rien oublié. Cette même année, elle dévoile également Love Sux, son septième album, qu’elle décrit comme inspiré des premiers opus de Green Day, renouant ainsi avec le pop punk de ses débuts.

Aujourd’hui, une scène entière perpétue l’héritage de cette reine du pop punk. De Kennyhoopla à Willow Smith, nombreux sont les artistes qui revendiquent son influence, aux côtés de celle de Travis Barker de Blink-182, producteur star de cette nouvelle vague. Et si l’industrie l’a longtemps sous-estimée, Avril Lavigne a prouvé que l’honnêteté, la colère et les riffs acérés peuvent franchir les murs des maisons de disques pour marquer à jamais l’histoire du rock.