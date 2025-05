Surprise : Avril Lavigne est de retour avec Simple Plan pour "Young and Dumb" !

Êtes vous prêts pour un saut dans le temps ?

Amis nostalgiques, tenez vous prêts : la mythique icone punk rock des années 2000 Avril Lavigne et le groupe canadien à l'origine de l'hymne d'une génération "Welcome to my life" Simple Plan se retrouvent pour nous pondre un nouveau morceau qui a tout de l'allure d'un futur grand classique : "Young and Dumb". Le morceau, qui sortira le vendredi 9 mai prochain, est une véritable ode à l'amitié mais surtout à la nostalgie, et à l'adolescence ! C'est ce qu'Avril Lavigne a partagé sur ses réseaux sociaux, expliquant en quoi sa collaboration avec le groupe était évident, des artistes devenus ses amis, avec qui elle partage la scène musicale depuis 2003.

“On était jeunes, tous issus de petites villes canadiennes, en train de vivre nos rêves pour la première fois. Cette chanson capture ce moment unique, avec tout ce qu’il avait de naïf, d’excitant et de vrai.“ - Avril Lavigne

Depuis, Simple Plan et Avril Lavigne ont clairement tracé leur route chacun de leur côté, mais aussi ensemble sur scène : ils s'étaient alliés lors d'une tournée commune, "Greatest Hits" en 2024 qui avait cartonné. Et bonne nouvelle puisque cette année encore, ils devraient se retrouver cet été lors de plusieurs dates. Et avec la sortie de ce nouveau titre en commun, pas de doute que cela va encore plus enflammer ces retrouvailles !

Coécrit avec Simple Plan, "Young & Dumb" parle de la petite flamme que l'on ressent quand, adolescent, nos rêves sont nos priorités. Et 20 ans après leurs débuts respectifs, les idoles Simple Plan et Avril Lavigne continuent de nous prouver qu'elles n'ont rien perdu de leur superbe. Résultat : un morceau qui parlera à toute génération. Au final, c'est encore Avril Lavigne qui en parle le mieux.

“Cette chanson est pour vous. Ceux qui nous suivent depuis plus de 20 ans. Ceux qui sont prêts à réveiller l’ado punk rock qui sommeille toujours en eux.“ - Avril Lavigne

“Young & Dumb” – sortie prévue le 9 mai 2025. Pré-save disponible dès maintenant ici.