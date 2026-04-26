Dave Grohl explique pourquoi les membres de Nirvana n'ont jamais voulu être des rock stars : « Si vous en avez toujours rêvé et que vous y parvenez, alors vous êtes un connard. »

« La popularité à un certain niveau rend fou : tout va trop vite et on n'a plus le temps de réfléchir. »

« La colère de la jeunesse a bien payé, maintenant je suis vieux et blasé. »

C’est avec cette phrase, tirée de Serve the Servants, que Kurt Cobain ouvre In Utero, le troisième album de Nirvana. Un disque manifeste, pensé comme une réponse brutale au succès écrasant de Nevermind, propulsé en tête des charts américains en janvier 1992.

Avec In Utero, le groupe tente de reprendre le contrôle de son image et de sa musique. Un objectif clair : s’éloigner des mécanismes commerciaux qui avaient contribué à leur explosion mondiale… sans pour autant empêcher l’album d’atteindre à nouveau les sommets des charts, avec plus de quinze millions d’exemplaires vendus.

Une quête d’authenticité radicale

Enregistré en seulement quatorze jours aux studios Pachyderm, à Cannon Falls dans le Minnesota, sous la direction de Steve Albini, In Utero est un projet brut, presque viscéral. Kurt Cobain y enregistre ses voix en une seule session de six heures, capturant une intensité rare.

Le résultat marque durablement l’histoire du rock alternatif des années 90 : un son plus dur, plus honnête, à mille lieues des standards radio-friendly de l’époque.

« Devenir une rock star ? Très peu pour nous »

Mais derrière cette démarche artistique se cache une philosophie encore plus profonde : le rejet total du statut de rock star.

Dans une interview accordée après la sortie de l’album, Dave Grohl explique :

« Je crois que le truc, c'est qu'on n'a jamais rien voulu de tel. On ne s'attendait à rien. Et je pense que si tu as toujours rêvé d'être une rock star, et que tu y arrives, si tu deviens une grande rock star, que tu vis dans un manoir et que tu épouses un mannequin… tu es un connard. »

Une déclaration qui résume parfaitement l’état d’esprit de Nirvana, à contre-courant total des clichés du succès.

Le paradoxe du mouvement grunge

Ironie du sort, en refusant toute étiquette, Nirvana est devenu le symbole d’un mouvement entier : le grunge.

« On ne voulait pas lancer un mouvement, on n'attendait rien. On est juste trois potes qui veulent jouer, et à un moment donné, ils ont commencé à nous appeler les parrains du grunge. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. », confie Grohl.

Malgré eux, Kurt Cobain, Dave Grohl et Krist Novoselic incarnent une génération, une esthétique et une rébellion.

Une popularité difficile à comprendre

Le succès fulgurant du groupe a rapidement dépassé ses membres :

« La popularité, à un certain niveau, ça rend dingue : tout va trop vite et on n'a plus le temps de réfléchir. […] On est toujours les mêmes trois personnes qu'avant. La musique qu'on fait, c'est juste notre façon de nous exprimer. »

Un témoignage qui met en lumière le décalage entre leur identité réelle et leur statut d’icônes mondiales.

Une interview devenue culte à Seattle

Cette authenticité se retrouve dans une interview devenue légendaire, réalisée pour Much TV par Erica Ehm. Sur le balcon d’un hôtel de Seattle, avec la mer en toile de fond, la journaliste parvient à établir une connexion immédiate avec Cobain.

Elle lui demande quel livre l’a le plus inspiré. Sa réponse : Le Parfum de Patrick Süskind.

« Je l’ai lu au moins dix fois […] Je me suis inspiré de cette histoire pour Scentless Apprentice », explique-t-il.

Un détail révélateur de la sensibilité artistique et introspective du chanteur.

La conscience d’une fin inévitable

Un an après cette interview, Nirvana disparaît. Mais Dave Grohl semblait déjà conscient du caractère éphémère du groupe :

« Je ne pense pas que nous serons là éternellement. […] Tôt ou tard, même Nirvana sera considéré comme un dinosaure. Dans dix ans, tout sera fini. »

Une déclaration presque prophétique.

Un héritage né du refus de la célébrité

« Je serai content de ne plus avoir à gérer certaines situations difficiles, mais je sais que certaines choses vont me manquer. Comme monter sur scène et jouer avec Kurt et Krist… »

Au fond, Nirvana n’a jamais voulu être un mythe.

Et c’est précisément ce refus qui a construit sa légende.

Un groupe qui n’a jamais cherché la gloire… mais qui a fini par incarner toute une époque.