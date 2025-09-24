"Nevermind" de Nirvana fête ses 34 ans ! Retour sur un album historique avec une pochette mythique !

Si Nevermind a marqué les esprits, c’est aussi grâce à sa pochette provocante et mythique.

Le 24 septembre 1991, Nirvana sortait son deuxième album studio : Nevermind. Personne ne pouvait imaginer que ce disque allait non seulement bouleverser la scène musicale, mais aussi devenir le symbole d’une génération. Trente-quatre ans plus tard, il reste l’un des albums les plus influents de l’histoire du rock, porté par des titres cultes comme "Smells Like Teen Spirit". Mais si Nevermind a marqué les esprits, c’est aussi grâce à sa pochette provocante et mythique.

Un bébé, un billet, une idée de Kurt Cobain

L’image est devenue iconique : un bébé nu nage sous l’eau, attiré par un billet d’un dollar accroché à un hameçon. L’idée vient directement de Kurt Cobain, fasciné par un documentaire sur les naissances sous l’eau. Pour réaliser la photo, le groupe fait appel à un photographe à Los Angeles. Le modèle ? Le petit Spencer Elden, âgé de seulement quatre mois. Ses parents reçoivent… 200 dollars pour la séance.

Une pochette qui dérange

À sa sortie, la nudité du nourrisson choque certains distributeurs. Le label propose même de censurer l’image en ajoutant un autocollant pour cacher le sexe du bébé. Cobain refuse catégoriquement, et lâche une phrase restée célèbre : « Si ça vous dérange, c’est que vous avez un problème. »

Cette pochette, aussi simple que dérangeante, dénonce l’obsession de l’argent et colle parfaitement à l’esprit grunge de Nirvana : une critique du consumérisme et de la société américaine des années 90.

Un héritage éternel

Au-delà de la provocation, Nevermind reste un chef-d’œuvre. Avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus, l’album a propulsé Nirvana et son leader Kurt Cobain au rang de légendes. Sa pochette est aujourd’hui l’une des plus reconnaissables de l’histoire de la musique, au même titre que sa musique explosive.

Trente-quatre ans après, Nevermind continue de résonner comme l’hymne d’une génération perdue, avec une pochette aussi puissante que les riffs qui l’accompagnent.