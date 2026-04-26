David Bowie et Iman : chronique d’un amour hors du temps, des podiums des années 80 aux derniers instants du Thin White Duke.

C'était en 1992, lorsque l'union entre la superstar et l'ancien mannequin fut célébrée dans le paradis des tabloïds

Dans l’histoire tumultueuse du rock, peu d’histoires d’amour auront traversé le temps avec autant de grâce que celle de David Bowie et Iman Abdulmajid. Une union rare, presque irréelle, qui a su survivre aux excès, à la célébrité et aux regards indiscrets, un véritable contre-pied à l’image souvent chaotique du rock’n’roll.

Un coup de foudre loin des projecteurs

Lorsque Bowie rencontre Iman en 1990 lors d’un dîner, il est déjà une légende vivante. Elle, vient tout juste de quitter les podiums, laissant derrière elle une carrière de mannequin parmi les plus iconiques de son époque. Ce soir-là, quelque chose bascule.

« Mon attirance pour elle fut immédiate et totale », confiera-t-il plus tard. Une phrase simple, presque désarmante pour un artiste habitué à se cacher derrière ses personnages, du Ziggy Stardust au Thin White Duke.

Lui qui incarnait le mystère devient soudainement vulnérable. Insomniaque après leur premier rendez-vous, Bowie n’a qu’une certitude : Iman sera sa femme. Une évidence presque déroutante dans une vie faite de transformations.

Une histoire à contre-courant du star-system

Leur union en 1992 fait les gros titres. Une rock star et un top model, le cocktail parfait pour les tabloïds. Pourtant, contre toute attente, leur histoire ne se consume pas dans le feu médiatique.

Iman, lucide, distingue immédiatement l’homme de l’icône :

« Je suis tombée amoureuse de David Jones. Pas de David Bowie. »

Derrière le mythe se cache un homme calme, discret, presque casanier. Un contraste frappant avec l’image flamboyante qu’il projette sur scène.

Leur mariage, célébré d’abord à Lausanne puis à Florence, scelle une relation qui deviendra l’une des plus durables du star-system.

Une vie simple, presque ordinaire

Loin des excès du rock, leur quotidien à New York est étonnamment banal. Entre école, activités et dîners faits maison, le couple construit une bulle familiale solide, notamment après la naissance de leur fille Alexandria en 2000.

Iman décrit un Bowie père tendre, drôle et profondément présent. Une facette méconnue d’un artiste souvent perçu comme insaisissable.

Elle-même impose un équilibre, devenant le pilier d’une vie domestique que Bowie embrasse pleinement.

« Si je devais choisir entre ma carrière et mon mariage, je n’hésiterais pas », avouera-t-il.

Une déclaration presque révolutionnaire pour une icône du rock.

Un amour qui traverse le temps

Vingt ans après leur mariage, la flamme est intacte. Iman parle toujours de son mari avec une fascination intacte, évoquant leur complicité, leurs rires, leur désir.

Pas de drame, pas de scandale. Juste une relation solide, nourrie par le respect et une admiration mutuelle. Une anomalie dans un univers où tout brûle vite.

Le silence après la tempête

Le 10 janvier 2016, la disparition de Bowie à 69 ans marque la fin d’une ère. Emporté par un cancer du foie, il laisse derrière lui une œuvre monumentale… et une femme brisée.

Fidèle à leur discrétion, Iman se mure dans le silence. Pas d’apparitions publiques, pas de confidences immédiates. Juste le deuil.

Deux ans plus tard, elle confie :

« Je ne suis pas forte, j’essaie juste de garder le contrôle. »

Et lorsqu’on évoque l’idée d’un nouvel amour, sa réponse est sans appel :

« Il restera toujours mon mari. »

Au-delà du mythe, une histoire profondément humaine

Dans un monde où les relations de célébrités sont souvent éphémères, l’histoire entre David Bowie et Iman s’impose comme une exception. Une parenthèse de sincérité dans un univers façonné par l’illusion.

Au fond, derrière les costumes, les lumières et les personnages, Bowie n’a jamais été aussi réel que dans cette histoire-là.

Et peut-être que le plus grand rôle de sa vie… c’était simplement d’être David Jones, amoureux.