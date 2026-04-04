Billy Idol raconte la fois où il s'est présenté au concert de David Bowie complètement couvert de vomi.

Le rockeur anglais ajoute : « Ensuite, David Bowie et Nile Rodgers ont collaboré sur l'album Let's Dance. Peut-être ai-je rendu service au monde avec ma gueule de bois ! »

Le nouveau documentaire du réalisateur suédois visionnaire Jonas Åkerlund, Billy Idol Should Be Dead, consacré à Billy Idol, est, comme son titre l'indique, un récit réaliste et sincère de sa vie transgressive et exubérante. En interprétant à l'extrême l'hédonisme des années 80, combiné à la rébellion nihiliste du punk des années 70, il a frôlé la mort à plusieurs reprises.

À son arrivée à New York en 1981, Billy Idol a rencontré le guitariste Steve Stevens, qui a transformé son style musical, et le manager Bill Aucoin (qui avait travaillé avec Kiss) : « La première chose que Bill m'a dite, c'est : “New York est en faillite, tout vaut le coup” », a déclaré Billy Idol. « C'était une ville post-apocalyptique, comme si une bombe avait explosé. On vivait en marge de la société, et la police s'en fichait complètement. Ils traquaient les vrais criminels, ce qui était très différent de Londres, où la police harcelait constamment les gens comme nous. »

Le premier album éponyme de Billy Idol est sorti le 2 juillet 1982 et s'est vendu à un demi-million d'exemplaires aux États-Unis, grâce notamment aux singles et clips « Hot in the City » et « White Wedding ». Son deuxième album, Rebel Yell, sorti en 1983, a atteint la sixième place des charts américains (il s'est arrêté à la 36e place au Royaume-Uni) et s'est vendu à deux millions d'exemplaires.

« Et à ce moment-là, je voulais juste faire l'amour jusqu'à ma mort, j'étais une sorte de maniaque », confie Billy Idol dans le documentaire Billy Idol Should Be Dead. « Il y avait encore l'amour libre des années 60, on avait entendu parler du sida, mais jusqu'à ce que la maladie de Magic Johnson soit révélée, personne ne s'en souciait. C'était notre moment, on était jeunes et on s'amusait comme si demain n'existait pas. »

Un soir de 1982, alors qu'il faisait la fête dans un club new-yorkais avec Nile Rodgers de Chic, Billy Idol aperçut David Bowie prenant un verre seul au bar. « Je me suis exclamé : “C'est David Bowie !” Et là, j'ai vomi partout », raconte Billy Idol. « J'ai voulu lui serrer la main, couvert de vomi. Le plus drôle, c'est que David Bowie et Nile Rodgers ont collaboré plus tard sur l'album Let's Dance. Peut-être ai-je rendu service au monde en étant aussi ivre ! »

L'icône pop punk des années 80, qui se qualifie aujourd'hui de « sobre californien » (il ne boit que du vin et fume du cannabis), décrit son écart de conduite passé comme un défi : « Je devais tout faire aujourd'hui, car demain il ne resterait peut-être plus rien. C'était de la folie, une illusion de bonheur. J'ai eu une vie incroyable : je devrais être mort, mais quelqu'un là-haut m'aime. »