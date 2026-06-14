Queen : L'histoire de "A Kind of Magic", l'album qui a amené la dernière tournée du groupe

En 1986, Queen est au sommet de sa gloire. Après plus de quinze ans de carrière jalonnée de succès, le groupe britannique s'apprête à écrire l'un des derniers grands chapitres de son histoire avec la sortie de "A Kind of Magic". Plus qu'un simple album, ce disque marque le retour triomphal du quatuor sur le devant de la scène et donnera naissance à ce qui restera comme la dernière tournée de Freddie Mercury avec ses compagnons.

Un album né sous le signe de la magie

Au milieu des années 1980, Queen explore de nouvelles sonorités et multiplie les expérimentations. Lorsque le groupe commence à travailler sur "A Kind of Magic", plusieurs morceaux sont destinés au film fantastique Highlander, porté par Christopher Lambert et Sean Connery.

Cette collaboration influence fortement l'atmosphère du disque. Des titres comme "Princes of the Universe", devenu le générique emblématique du film, ou encore "Who Wants to Live Forever", apportent une dimension épique qui colle parfaitement à l'univers d'Highlander.

Sorti le 2 juin 1986, l'album rencontre immédiatement un immense succès commercial, notamment en Europe où il se classe en tête des ventes dans plusieurs pays.

Des chansons devenues incontournables

Si "A Kind of Magic" ne possède pas forcément l'aura révolutionnaire d'albums comme A Night at the Opera, il regorge de morceaux devenus des classiques du répertoire du groupe.

Le titre éponyme, "A Kind of Magic", séduit grâce à son refrain accrocheur et son énergie communicative. "Friends Will Be Friends" rappelle quant à lui la capacité du groupe à composer des hymnes fédérateurs, tandis que "One Vision" ouvre l'album avec une puissance rock caractéristique.

Mais c'est sans doute "Who Wants to Live Forever" qui demeure l'une des chansons les plus marquantes du disque. Portée par une interprétation bouleversante de Freddie Mercury, elle prendra une dimension encore plus forte avec le recul des années.

Le point de départ du Magic Tour

L'importance de "A Kind of Magic" dépasse largement le cadre musical. L'album sert de prétexte au lancement du Magic Tour, une tournée gigantesque qui débute en juin 1986.

À travers l'Europe, Queen enchaîne les concerts devant des foules immenses. Le groupe remplit les plus grands stades et confirme son statut de phénomène mondial. Chaque représentation devient un événement, portée par le charisme exceptionnel de Freddie Mercury et la maîtrise scénique du groupe.

Le point culminant de cette aventure reste le concert donné à Knebworth Park, en Angleterre, le 9 août 1986, devant plus de 120 000 spectateurs.

La dernière tournée de Freddie Mercury

Personne ne le sait encore à l'époque, mais le Magic Tour sera la dernière tournée de Queen avec Freddie Mercury. Quelques années plus tard, les problèmes de santé du chanteur empêcheront le groupe de reprendre la route.

Cette réalité confère aujourd'hui une valeur particulière à "A Kind of Magic". L'album symbolise les derniers instants où Queen pouvait encore conquérir les stades du monde entier avec son chanteur iconique au sommet de son art.

Un héritage toujours vivant

Quarante ans après sa sortie, "A Kind of Magic" reste un album incontournable dans la carrière de Queen. Il capture l'énergie d'un groupe à son apogée et immortalise les derniers grands moments de scène de Freddie Mercury.

Plus qu'un simple disque, il représente la bande-son d'une époque où Queen régnait sur les plus grandes scènes du monde, offrant à ses fans une dernière tournée devenue légendaire.