John Lennon, l'histoire du chef-d'œuvre « Instant Karma ! »

Cette chanson est considérée comme l'une des plus belles jamais composées par l'ex-Beatle, mais elle n'a jamais atteint le sommet des classements de singles.

« Instant Karma! » n’est pas seulement l’un des plus grands succès de John Lennon, c’est aussi l’un des témoignages les plus frappants de sa créativité effervescente au moment où il se lançait dans sa carrière solo. Écrite à Londres et enregistrée en une seule journée aux studios Abbey Road le 27 janvier 1970, la chanson fut publiée dix jours plus tard. Lennon se vantait d’ailleurs de l’avoir « écrite au petit-déjeuner, enregistrée au déjeuner et peaufinée avant le dîner ». Même si cette formule relève de l’exagération, elle reflète la rapidité avec laquelle le morceau a vu le jour : « Instant Karma! » est l’une des chansons les plus rapides que Lennon ait jamais composées. La décision de sortir le titre si vite a marqué officiellement la fin des Beatles et le véritable début de sa carrière solo.

À l’époque, le grand public ignorait encore la séparation imminente des Beatles, mais John, Paul, George et Ringo tiraient déjà des conclusions divergentes sur leur avenir. Le groupe était également en proie à de vives querelles concernant les projets solo de ses membres. Sorti avec le Plastic Ono Band le 6 février 1970, « Instant Karma! » demeure un classique intemporel de Lennon.

L’inspiration de la chanson est née d’une conversation entre l’auteure Yoko Ono, son ex-mari Tony Cox et sa nouvelle épouse Melinde Kendall. Le quatuor discutait de l’idée que l’unité de l’humanité pour combattre le mal dans le monde avait besoin d’un hymne.

« Tout le monde parlait de karma, surtout dans les années 60 », confiait Lennon dans une interview. « Mais je pensais que le karma était instantané, qu’il affectait aussi bien notre vie passée que notre vie future. Il y a réellement des conséquences à nos actes présents. C’est ce qui devrait préoccuper les gens. »

Une fois la chanson terminée, Lennon appela George Harrison pour l’aider à arranger les morceaux. Harrison contacta ensuite le producteur Phil Spector pour qu’il enregistre le titre au mieux.

« John m’a appelé un matin de janvier et m’a dit : “J’ai écrit cette chanson, je vais l’enregistrer ce soir et la faire presser et sortir demain”, » se souvient Harrison. « J’ai répondu : “OK, à demain !” Nous n’étions que quatre à la session : John au piano, moi à la guitare acoustique, Klaus Voormann à la basse et Alan White à la batterie. Nous avons enregistré la chanson, puis Phil Spector l’a peaufinée, ajoutant des chœurs et des parties de piano pour la rendre parfaite. »

« Instant Karma! » reste aujourd’hui une œuvre emblématique, un symbole de l’énergie créatrice de John Lennon et du pouvoir universel de la musique pour transmettre un message intemporel.