Jason Momoa a interprété une chanson d'Oasis lors d'un concert avec son groupe à Manchester !

Le rockeur et acteur a fait une apparition surprise sur scène, accompagné de son groupe ÖOF TATATÁ, interprétant « Fuckin' In The Bushes ».

Jason Momoa n’en finit plus de brouiller les frontières entre cinéma, rock et culture live. De passage à Manchester, l’acteur d’Aquaman et de Game of Thrones a créé la surprise en montant sur scène pour un concert improvisé, offrant au public un moment aussi inattendu qu’explosif.

Présent au Royaume-Uni pour le lancement britannique de sa marque de spiritueux, Meili Vodka, Jason Momoa a été aperçu tout au long du week-end dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, d’Old Trafford à divers clubs de musique. Mais c’est sur la scène du restaurant Louis, situé sur Hardman Square, que l’événement a réellement pris une tournure mémorable.

Jason Momoa en mode rockstar à la Louis Arena

Le moment fort s’est produit à la Louis Arena, lorsque Jason Momoa est monté sur scène avec son groupe ÖOF TATATÁ. À la basse, entouré des musiciens de studio Mike Hayes et Kenny Dale, l’acteur a livré un set de reprises rock et metal survitaminé. Au programme : du lourd, avec des titres de Metallica, Jimi Hendrix ou encore des Red Hot Chili Peppers.

Mais c’est une reprise en particulier qui a littéralement mis le feu à la salle.

Oasis, Manchester et un clin d’œil plein d’humour

Vêtu d’un maillot de Manchester United, Jason Momoa a interprété « Fuckin’ in the Bushes » d’Oasis, qu’il a lui-même présentée comme une « chanson de Manchester ». Une déclaration accueillie par une ovation, tant le clin d’œil au groupe mythique de la ville a touché juste.

La scène, capturée par plusieurs spectateurs, a rapidement envahi les réseaux sociaux, déclenchant une vague de réactions enthousiastes. Si beaucoup ont salué l’hommage à Oasis, d’autres se sont amusés de la rivalité footballistique bien connue : les frères Gallagher, figures emblématiques du groupe, sont de fervents supporters de Manchester City.

Une passion sincère pour le rock et le metal

Ce n’est pas la première fois que Jason Momoa affiche ouvertement son amour pour les musiques amplifiées. Déjà présent l’été dernier à Birmingham pour « Back To The Beginning », le dernier concert d’Ozzy Osbourne et de Black Sabbath, l’acteur prouve une fois encore que le rock et le metal occupent une place centrale dans sa vie.

Plus qu’un simple coup de communication, cette performance confirme que, pour Jason Momoa, la musique est aussi essentielle que le cinéma. Et à Manchester, le temps d’une chanson d’Oasis, il a prouvé qu’il savait parfaitement parler le langage de la ville.