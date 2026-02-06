Une séquence qui a fait énormément polémique !

La pilule ne passe toujours pas. Lors des Grammy Awards 2026, organisés le 1er février, de nombreux fans ont immédiatement remarqué une absence qui fait aujourd’hui grincer des dents : celle de Sam Rivers, bassiste historique de Limp Bizkit, totalement ignoré dans la séquence In Memoriam de la cérémonie.

Décédé le 18 octobre 2025 à l’âge de 48 ans, Sam Rivers a pourtant marqué de manière indélébile l’histoire du rock et du nu metal. Membre fondateur de Limp Bizkit, il a participé à l’ascension fulgurante du groupe depuis ses débuts en 1994, contribuant à façonner un son devenu emblématique pour toute une génération.

Une disparition saluée par le groupe… mais pas par les Grammy

Dans les jours qui ont suivi sa mort, l’émotion était palpable au sein du clan Limp Bizkit. Le chanteur Fred Durst avait partagé un hommage vidéo particulièrement poignant, décrivant Rivers comme « une personne incroyablement gentille, merveilleuse et incroyablement talentueuse ». Une déclaration sincère, à l’image du lien fort qui unissait les membres du groupe depuis plus de trois décennies.

Quelques semaines plus tard, lors de leur premier concert depuis son décès, le groupe a également rendu hommage à son bassiste sur scène, sous les applaudissements d’un public visiblement bouleversé. Autant de signes qui rappellent l’importance humaine et musicale de Sam Rivers dans l’aventure Limp Bizkit.

Pourtant, malgré cet héritage, son nom n’a jamais été prononcé lors de l’hommage télévisé rendu par les Grammy Awards 2026 aux artistes et professionnels de l’industrie musicale disparus au cours des douze derniers mois.

Une cérémonie émouvante… mais incomplète

La séquence In Memoriam de cette édition 2026 n’a pourtant pas manqué de moments forts. Le public a notamment assisté à un hommage spectaculaire dédié à Ozzy Osbourne, réunissant sur scène Post Malone, Andrew Watt, Slash et Duff McKagan des Guns N’ Roses, ainsi que Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers. Un instant fort, salué unanimement.

Mais c’est précisément cette intensité qui rend l’absence de Sam Rivers encore plus difficile à comprendre pour les fans. Comment expliquer que le bassiste d’un groupe ayant profondément influencé la scène rock internationale, et plusieurs fois nommé aux Grammy Awards, n’ait pas été jugé digne de figurer dans cette séquence commémorative ?

Une polémique récurrente autour de l’In Memoriam

Sans surprise, cette omission a rapidement relancé le débat, aussi bien parmi les fans que chez les professionnels du secteur. Chaque année, la sélection des artistes honorés lors du In Memoriam des Grammy Awards provoque son lot de frustrations, de polémiques et d’incompréhensions.

La question revient inlassablement : quels critères président réellement au choix des noms retenus ? Popularité, reconnaissance institutionnelle, genre musical, poids médiatique ? Autant d’interrogations qui nourrissent l’idée que les « Oscars de la musique » peinent encore à représenter équitablement toutes les figures majeures de l’industrie.

Pour beaucoup, l’absence de Sam Rivers dépasse le simple oubli. Elle symbolise une nouvelle fois le fossé entre certaines institutions et des pans entiers de la culture rock et metal, pourtant essentiels à l’histoire de la musique moderne.

Une chose est sûre : si les Grammy Awards 2026 ont tourné la page sans mentionner Sam Rivers, les fans de Limp Bizkit, eux, ne l’oublieront jamais.