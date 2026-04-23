Limp Bizkit : Fred Durst en duo avec le rappeur MGK avec « Fix Ur Face »

La scène rock et alternative vient de se prendre une nouvelle décharge électrique. MGK, artiste rebelle aux multiples facettes et désormais nominé aux Grammy Awards, frappe fort avec son nouveau single explosif : « FIX UR FACE », en collaboration avec une légende du nu metal, Fred Durst, le charismatique leader de Limp Bizkit.

Une rencontre entre deux époques musicales

Avec « FIX UR FACE », c’est une véritable collision entre deux générations qui s’opère. D’un côté, l’héritage brut et explosif du nu metal des années 2000, incarné par Fred Durst et l’univers de Limp Bizkit. De l’autre, la scène alternative moderne portée par MGK, capable de brouiller les frontières entre rap, rock et punk.

Le résultat ? Un morceau survolté, nerveux, qui respire la rage et l’énergie pure. Une fusion qui confirme une nouvelle fois la capacité de MGK à naviguer entre les styles sans jamais perdre son identité artistique ni l’authenticité de son récit musical.

Un clip tourné aux quatre coins du monde

Le single s’accompagne d’un clip officiel réalisé par Sam Cahill, tourné lors de la tournée mondiale de MGK. Les images ont été captées dans plusieurs villes emblématiques : Berlin, Dublin, Londres, Prague, Munich, Nashville et Los Angeles.

Un voyage visuel à l’image du morceau : chaotique, intense et sans frontières.

Un teaser devenu phénomène

Avant sa sortie officielle, MGK avait déjà dévoilé un extrait de « FIX UR FACE » lors de sa tournée Lost Americana, déclenchant une vague d’enthousiasme immédiate. La performance live présentée ensuite à Perth, en Australie, a littéralement embrasé Internet.

Une tournée toujours en mouvement

Après ce lancement retentissant, MGK ne compte pas ralentir. L’artiste poursuivra sa tournée mondiale avant de revenir aux États-Unis aux côtés de Wiz Khalifa, pour une nouvelle série de concerts très attendue.

Avec « FIX UR FACE », la rencontre entre MGK et Fred Durst ne se contente pas de réveiller la nostalgie du nu metal : elle la réinvente. Une claque sonore qui rappelle que le rock, sous toutes ses formes, est loin d’avoir dit son dernier mot.