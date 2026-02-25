Fred Durst répond à l'appel d'Alex Van Halen pour compléter l'album avec le dernier travail d'Eddie : « J'en suis ! Allons-y ! »

Le batteur aimerait travailler sur les dernières démos enregistrées avec Eddie Van Halen avant son décès en 2020.

Le projet prend une tournure aussi inattendue qu’électrisante. Alex Van Halen, batteur historique de Van Halen, a récemment levé le voile sur un chantier aussi ambitieux qu’émouvant : finaliser les dernières démos enregistrées avec Eddie Van Halen avant sa disparition en 2020. Un héritage brûlant, chargé d’histoire, que le musicien souhaite transformer en un véritable album de Van Halen.

Pour mener à bien cette mission, Alex a imaginé un supergroupe taillé pour l’excellence : Steve Lukather à la guitare, Wolfgang Van Halen à la basse, et lui-même derrière les fûts. Selon le batteur, Lukather est « l’élément qui cimente le tout », un virtuose et surtout un ami intime d’Eddie Van Halen, probablement le seul capable de comprendre l’âme sonore laissée sur ces bandes inachevées.

Mais un album de Van Halen sans voix ? Impensable.

La quête du chanteur idéal

Le plus grand défi reste donc de trouver la voix idéale pour incarner ces compositions posthumes. Alex avait d’abord une idée bien précise : faire appel à Paul Rodgers, légende du rock britannique et ex-frontman de Free. Un choix cohérent, d’autant que Rodgers a déjà collaboré avec Lukather dans les années 90 lors des concerts de Paul Rodgers & Friends.

Mais la réponse fut un coup dur : refus poli, mais ferme.

« Il sait qu’il ne peut pas s’investir à fond », explique Alex, visiblement touché mais respectueux. « Mieux vaut un non honnête qu’un oui impossible. »

Une déception qui a laissé le poste vacant… du moins jusqu’à ce qu’un nom surgisse là où on ne l’attendait pas.

Fred Durst : candidature spontanée ou coup de génie ?

À la surprise générale, le premier à réagir publiquement fut Fred Durst, leader de Limp Bizkit. Sur les réseaux sociaux, le message est direct :

« J’en suis ! C’est parti ! »

Provocation ? Humour ? Réelle ambition ?

La question mérite d’être posée.

Après David Lee Roth, Sammy Hagar et Gary Cherone, Fred Durst pourrait-il devenir le nouveau chanteur de Van Halen ?

Le contraste est saisissant. D’un côté, l’héritage hard rock flamboyant du groupe californien. De l’autre, l’énergie nu metal et le flow rageur de Limp Bizkit. Pourtant, Durst n’a jamais caché son respect pour les pionniers du rock américain. Et dans un monde où les frontières musicales explosent, l’idée d’un Van Halen version 2026 n’a rien d’absurde.

“Unfinished” : un dernier message d’Eddie

Au cœur de ce projet se trouve une démo inédite intitulée « Unfinished », intégrée à la version audio de l’autobiographie Brothers. Dans ce récit intime, Alex revient sur l’histoire du groupe et sur sa relation fusionnelle avec son frère cadet.

L’accueil du public a été massif, mais le morceau reste brut : pas de piste vocale, structure incomplète, potentiel immense.

« La musique n’est pas qu’une simple musique, c’est une expérience partagée, sinon elle manque de profondeur », confie-t-il.

Tout est là : l’émotion, la responsabilité, le poids du passé.

Un pari risqué, mais rock jusqu’au bout

Ce projet n’est pas un simple album posthume. C’est une tentative de prolonger l’esprit de Van Halen, sans trahir l’ADN du groupe. Steve Lukather comme garant musical, Wolfgang pour le lien générationnel, Alex comme gardien du temple.

Reste à savoir qui prendra le micro.

Fred Durst a dégainé le premier. Et si, finalement, le rock avait besoin de ce genre de collision improbable pour continuer d’exister ?

Une chose est sûre : si l’appel d’Alex Van Halen devient réalité, ce ne sera pas juste un disque.

Ce sera un chapitre final, ou peut-être le début d’une nouvelle ère.