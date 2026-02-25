Nirvana : La guitare de Kurt Cobain dans le clip de Smells Like Teen Spirit sera mise aux enchères

Et elle pourrait se vendre pour plusieurs millions de dollars.

uitare utilisée par Kurt Cobain dans le clip emblématique de Smells Like Teen Spirit sera mise aux enchères, et pourrait se vendre pour plusieurs millions de dollars.

Il s’agit d’une Fender Mustang de 1969, instrument culte qui a marqué l’histoire du grunge et a contribué à faire de Nirvana l’un des groupes les plus influents des années 90. Cette guitare faisait partie intégrante du style iconique de Cobain, et son apparition dans le clip de Smells Like Teen Spirit reste gravée dans la mémoire de millions de fans à travers le monde.

La vente aux enchères se déroulera à New York, organisée par la prestigieuse maison Christie’s, et la guitare sera exposée au public avant la mise en vente. Les estimations annoncent un prix potentiel de plusieurs millions de dollars, ce qui en fait l’un des objets les plus célèbres et recherchés de l’histoire du rock.

Cette enchère fait partie d’une collection exceptionnelle comprenant également des instruments ayant appartenu à des légendes comme David Gilmour, Prince, Bob Dylan ou encore Johnny Cash. Pour les passionnés de musique, posséder un morceau d’histoire comme cette guitare de Kurt Cobain serait un rêve devenu réalité.

La mise en vente de cet objet mythique rappelle que certaines guitares ne sont pas seulement des instruments, mais de véritables icônes culturelles, témoins d’une époque et d’un mouvement qui a changé le paysage du rock à jamais.