Van Halen : Le fils d'Eddie Van Halen, Wolfgang n'écoute plus les musiques du groupe !

Pourtant, il faisait partie du groupe entre 2006 et 2015.

À 34 ans, Wolfgang Van Halen est bien plus que « le fils de ». L’ancien bassiste de Van Halen, qui a joué de 2006 à 2015 aux côtés de son père Eddie, de son oncle Alex Van Halen et du chanteur David Lee Roth, a depuis tracé sa propre voie avec son projet solo Mammoth WVH. Pourtant, malgré son passé au cœur de l'une des formations les plus légendaires du hard rock, Wolfgang avoue aujourd’hui qu’il n’écoute plus Van Halen.

Dans une vidéo récente, il confie avec pudeur :

« Je n'écoute plus Van Halen. Je sais que beaucoup de gens ont un lien direct avec moi, mais pour moi, ça a toujours été différent. »

La mort de son père Eddie Van Halen en octobre 2020 à l’âge de 65 ans, des suites d’un cancer de la gorge, a marqué un tournant personnel et musical pour Wolfgang. Ce lien familial très fort rend l’écoute du groupe douloureuse. Il explique d’ailleurs que son oncle Alex ressent la même chose :

« Quand j'écoute ces chansons, ce sont surtout des souvenirs. Je suis vraiment reconnaissant du temps passé avec papa et Alex dans ce trio. Mais je comprends pourquoi Alex ne jouait plus. Il a toujours été quelqu’un de réservé, et maintenant il se demande : "Pourquoi continuer ?" »

Depuis ce drame, Wolfgang n’a repris les chansons de Van Halen que très rarement. Le moment le plus marquant reste sa participation au concert hommage à Taylor Hawkins en 2022, où il avait interprété les brûlots « Hot For Teacher » et « On Fire ». Une exception qu’il justifie ainsi :

« Je n’ai plus envie de jouer sans papa. Je sais qu’Alex ressent la même chose. Je le fais parfois pour le plaisir. Si Dave Grohl des Foo Fighters me demandait : "Tu veux jouer avec moi ?", je répondrais immédiatement : "Oui, Dave, j’adorerais." Mais globalement, c’est difficile pour moi. »

Désormais, Wolfgang se concentre sur Mammoth, son projet rock moderne et personnel. Il a déjà sorti deux albums, et un troisième est en préparation. En mai 2025, il a dévoilé le single « The End », accompagné d’un clip réalisé par Robert Rodriguez, cinéaste culte derrière From Dusk Till Dawn, Spy Kids et Sin City.

Wolfgang Van Halen continue de faire vivre l’héritage rock à sa manière — authentique, indépendante, et surtout fidèle à lui-même.