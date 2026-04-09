Bruce Springsteen et Tom Morello reprennent "Clampdown" de The Clash, un message politique fort !

À Los Angeles, Bruce Springsteen a surpris son public en revisitant un classique de "The Clash". Une performance symbolique de sens au cœur de sa tournée engagée.

Sur la scène du Kia Forum de Los Angeles, Bruce Springsteen a créé la surprise en interprétant "Clampdown", titre emblématique de The Clash rarement joué en live. Accompagné de Tom Morello, Le Boss a livré une version tendue et habitée, marquant le retour d’une collaboration déjà remarquée par le passé.

Ce choix n’a rien d’anodin. En pleine tournée "Land of Hope and Dreams", marquée par des prises de position très directes, Springsteen s’appuie sur ce morceau engagé pour faire écho au contexte politique actuel. Lors de certains passages, l’interprétation a même été volontairement suspendue pour accentuer le poids des paroles, transformant la reprise en véritable message engagé.

Cette performance s’inscrit dans l’évolution de ses concerts, désormais plus structurés et presque narratifs, là où Bruce Springsteen laissait autrefois une grande place à l’improvisation. En intégrant "Clampdown" à sa setlist, il ne se contente pas de rendre hommage à The Clash, il remet en avant la portée contestataire du morceau, prolongeant ainsi son propre discours engagé et donnant à cette performance une résonance actuelle.