Lenny Kravitz devient le grand méchant de James Bond dans "007 First Light"

Le musicien et acteur Lenny Kravitz incarne Bawma, le charismatique seigneur du crime maritime, dans le prochain jeu vidéo "007 First Light".

Lenny Kravitz prête ses traits à Bawma, le "Roi des Pirates", grand méchant du jeu "007 First Light". Lors de l’IGN Fan Fest 2026, les créateurs ont dévoilé une bande-annonce montrant les premières confrontations entre ce criminel redoutable et un James Bond débutant, encadré par son formateur John Greenway. L’ambiance cinématographique et les dialogues tendus rappellent immédiatement les codes des films emblématiques de l’agent 007.

Bawma n’est pas un adversaire ordinaire. À la tête d’Aleph, un vaste réseau de vente d’armes illégales à travers l’Amérique, il allie séduction, imprévisibilité et théâtralité. Son empire criminel maritime promet de tester les limites du futur agent 007 et d’ajouter une dimension exotique et dangereuse à l’histoire de ses débuts au MI6.

Le choix de Lenny Kravitz dépasse le simple effet de star. Son charisme naturel et sa capacité à mêler charme et menace en font un antagoniste idéal, digne des grands méchants de la saga. Les développeurs, misent sur le rockeur pour offrir une immersion unique dans l’univers de James Bond. "007 First Light" promet une expérience captivante et intense pour les fans de la franchise.

Entre action, suspense et confrontation avec un méchant charismatique, le jeu s’annonce comme un incontournable de 2026 pour les amateurs de James Bond, de jeux vidéos et de rock. Retrouvez un trailer consacré à Lenny Kravitz juste en dessous !