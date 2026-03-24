Radiohead : Thom Yorke va sortir un un nouvel album solo !

Et il est prévu pour 2026 !

L’actualité est particulièrement riche du côté de Radiohead ! Si aucune tournée n’est prévue en 2026 après leur dernier concert fin 2025, les fans peuvent déjà se projeter : Thom Yorke et sa bande reprendront officiellement la route en 2027. Une tournée qui s’annonce légèrement différente dans son approche… mais rassurez-vous, l’univers du groupe continuera de vibrer dès l’année prochaine.

Car oui, 2026 ne sera pas une année vide pour Radiohead, bien au contraire.

Un nouvel album solo pour Thom Yorke

C’est Ed O’Brien qui a lâché l’information dans une interview accordée à Kyle Meredith : Thom Yorke prépare un quatrième album solo, attendu plus tard dans l’année. Une annonce qui confirme une dynamique créative intense au sein du groupe.

"Ce qui est si beau, c’est qu’on a l’impression qu’ils peuvent tous coexister"

Une phrase qui résume parfaitement l’état d’esprit actuel des membres de Radiohead.

Une galaxie de projets autour du “vaisseau mère”

Dans cette même interview, Ed O’Brien développe une métaphore intéressante pour décrire la situation du groupe :

"Le truc Radiohead peut partir en tournée – et c’est le vaisseau mère, je suppose, pour nous tous. Mais nous avons ces petits satellites. Vous savez, il y a The Smile, et il y a – Thom a un album solo qui va sortir plus tard dans l’année, je pense. Et Jonny a ses trucs, et vous savez, Philip Selway a ses trucs, et Colin Greenwood joue avec Nick Cave and the Bad Seeds."

Une vision qui illustre parfaitement l’équilibre entre projets individuels et collectif. Chaque membre explore ses propres territoires artistiques tout en restant connecté à l’identité forte de Radiohead.

Une période créative exceptionnelle

Entre les projets solo, le groupe parallèle The Smile, et les collaborations diverses (notamment Nick Cave and the Bad Seeds avec Colin Greenwood), les membres de Radiohead semblent plus inspirés que jamais.

Ce nouvel album de Thom Yorke s’inscrit donc dans une période particulièrement fertile, où chaque artiste nourrit l’autre, directement ou indirectement.

Et après ?

Si 2026 sera marquée par des sorties individuelles, 2027 s’annonce comme le grand retour collectif. Une tournée est déjà évoquée, avec quelques ajustements qui pourraient surprendre les fans.

En attendant, ce nouvel album solo de Thom Yorke promet déjà d’être un événement majeur pour tous les amateurs de rock alternatif et d’expérimentations sonores.

Une chose est sûre : Radiohead n’a jamais vraiment cessé d’exister… il s’est simplement transformé.